“Una vita diversa” è il nuovo singolo di Ramo

“Una vita diversa”, in uscita venerdì 17 maggio 2024, è il capitolo 8 del progetto solista Ramo. Il numero è corretto, in quanto, i capitoli si dividono in tre blocchi: 1, 2, 3 (“Ricomincio da qui”, “Ortoressia” ed “Il futuro non è scritto”), 7, 8, 9 (“…E non c’è niente da”, “Una vita diversa”, “TBA”), 4, 5, 6 (TBA). Perchè questa sequenza? Perchè la storia raccontata dall’autore potrà essere ascoltata in due modi, o con l’ordine d’uscita, oppure con l’ordine cronologico, ed il racconto risulterà differente.

Il brano prodotto da Antonio “Naba” Martini (sodalizio solido iniziato proprio col capitolo Zero “Quella fotografia”) è un brano pop-punk, molto leggero, che parla di libertà e della voglia di migliorare la propria vita (non a caso il ritornello del brano è nato proprio sul posto di lavoro). Un brano perfetto per l’estate che mette voglia d’esser ballato e, perchè no? Un bel pogo non lo toglie nessuno a questo giro! La copertina è stata disegnata dalla bravissima disegnatrice Paia_art, la parte “mosaica” è stata fatta da Ramo Studios.

BIO:

Nato in una domenica di Derby del ’94, si appassiona alla musica fin da piccolo. Fin dai tempi delle elementari, più che giocare a pallone con i sui coetanei, preferiva stare a casa ad ascoltare musica e azzardare a comporre i primi brani (per fortuna non verranno mai alla luce). Con il passare del tempo si fa sentire sempre di più l’esigenza di avere una band. Ai tempi delle superiori arrivano i primi gruppi, il ruolo ricoperto ai tempi era soltanto nell’ambito strumentale e nei testi. Dopo lo stop dalla band con il quale ha calcato diversi palchi della scena Underground Milanese decide di continuare il percorso come solista cominciando a studiare in modo approfondito Canto Moderno e Chitarra Moderna presso l’MB Music di Mauro Bignardi di Sant’angelo Lodigiano. Dopo anni di miglioramenti nell’ambito musicale, il 29 settembre 2023 esce il primo singolo, “Quella fotografia”, che considera il capitolo zero del suo percorso musicale, seguito a ruota, in pochi mesi, da tutti gli altri “Ricomincio da qui”, “L’ultimo bicchiere” (tutti nel 2023), per proseguire nel 2024 con “Ortoressia”, “Il futuro non è scritto”, “… E non c’è niente da”. Il 17 maggio esce il nuovo singolo, il primo estivo con una ventata estiva, “Una vita diversa”

