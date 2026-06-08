“Una pellicola di realtà”, il primo album di Daniele Foschia che racconta paure e sogni dei giovani

Crescere non è mai stato semplice. Farlo in un’epoca dominata dai social network, dall’esposizione continua e dal bisogno costante di sentirsi accettati lo è ancora di più.

È proprio da questa consapevolezza che nasce “Una pellicola di realtà”, il nuovo progetto discografico di Daniele Foschia, giovane cantautore di Terrasini che sceglie di raccontare il proprio tempo con uno sguardo sincero, diretto e sorprendentemente maturo.

Composto da 9 tracce, l’album costruisce un percorso coerente che accompagna l’ascoltatore attraverso le emozioni, le paure e le contraddizioni di una generazione in continua ricerca di sé stessa.

Daniele Foschia appartiene alla Generazione Z e ne descrive fragilità, desideri e contraddizioni dall’interno. Le sue canzoni parlano di identità, appartenenza, insicurezza, primi amori, desiderio di riconoscimento e paura dell’esclusione sociale. I protagonisti delle sue storie cercano il proprio posto nel mondo, affrontano il giudizio degli altri, vivono relazioni spesso complicate e tentano di preservare la propria autenticità all’interno di una realtà che tende continuamente all’omologazione.

Il cuore concettuale dell’intero progetto emerge chiaramente nella title track e in uno dei suoi versi più significativi:

“Una pellicola di realtà / Vietata ai minori di 18 / E a quelli che hanno ancora felicità”

Una frase che sintetizza perfettamente la presa di coscienza di chi scopre che il mondo reale è spesso più complesso di quanto immaginasse. È il momento in cui l’innocenza lascia spazio alla comprensione e la crescita diventa inevitabilmente un confronto con la realtà.

Lungo il percorso del disco, Daniele Foschia affronta sfaccettature diverse dello stesso viaggio generazionale. “Non è il tempo dei ricordi” mette in scena il conflitto tra nostalgia e necessità di guardare avanti, mentre “Matricola 17” riflette sul rischio di perdere la propria individualità in contesti che trasformano le persone in semplici numeri. Con “Mille disagi”, il cantautore racconta con lucidità e una sottile ironia le insicurezze che accompagnano la crescita e quel senso di inadeguatezza che molti giovani conoscono bene.

L’universo delle relazioni trova spazio in “Il ciclo delle prime storie”, dedicata ai primi amori e alle prime delusioni sentimentali, mentre “Destinazione sera” utilizza la dimensione della notte e della socialità per raccontare il bisogno di appartenenza e la ricerca del proprio spazio nel gruppo.

“Le stelle da fashion week” affronta il tema dell’apparenza e della continua ricerca di approvazione sociale, una delle dinamiche più caratteristiche dell’epoca contemporanea. A questa riflessione si contrappone “La nostra realtà”, che sembra suggerire la possibilità di costruire uno spazio autentico lontano dalle aspettative e dai modelli imposti dall’esterno.

A chiudere il percorso arriva “Contromano”, dove Daniele racconta il coraggio di restare fedele a sé stesso anche quando questo significa procedere in direzione opposta rispetto agli altri.

Dal punto di vista musicale, il disco si muove tra pop-rock e cantautorato contemporaneo, con le chitarre che guidano gran parte degli arrangiamenti, sostenute da ritmiche essenziali che lasciano spazio alle parole e alle emozioni.

“Una pellicola di realtà” è il ritratto sincero di una fase della vita.

Un album che osserva la Generazione Z dall’interno e ne restituisce un’immagine credibile, fragile, complessa e profondamente umana.

Daniele Foschia, all’anagrafe Daniele Benedetto Ferrante, è un cantautore classe 2007 di Terrasini, in provincia di Palermo. Fin dai suoi primi lavori ha scelto di utilizzare la musica come strumento per raccontare emozioni, esperienze personali e riflessioni sulla realtà che lo circonda, sviluppando uno stile che unisce cantautorato contemporaneo, pop e influenze rock.

Nel corso del suo percorso artistico ha pubblicato diversi singoli, tra cui “Orchidea”, “Dolce Stella Dolce Luna”, “Chimera” e “Giammatteo”, costruendo progressivamente un’identità musicale caratterizzata da una scrittura sincera, generazionale e profondamente autobiografica.

Con l’album “Una pellicola di realtà”, pubblicato il 20 Maggio 2026, Daniele compie un

importante passo nella propria crescita artistica, presentando un progetto composto da nove brani che affrontano temi come l’identità, l’appartenenza, i rapporti umani, le insicurezze giovanili e la ricerca del proprio posto nel mondo.

Attraverso uno sguardo autentico e diretto, Daniele Foschia racconta la Generazione Z dall’interno, trasformando esperienze quotidiane e riflessioni personali in canzoni capaci di parlare a chiunque abbia vissuto il difficile percorso verso la scoperta di sé stesso.