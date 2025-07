Una chitarra, un grido e nessun compromesso: Mauna Loa lanciano “Io Dico No”

C’è chi guarda in alto e sogna, e chi abbassa lo sguardo per paura. C’è chi scorre video col dito e chi invece cerca risposte negli occhi degli altri. Ma cosa succede quando il silenzio diventa assordante, e nessuno ha più il coraggio di dire ciò che davvero conta?

È da questa frattura emotiva e generazionale che nasce “Io Dico No”, il nuovo, potentissimo singolo dei Mauna Loa, in uscita il 18 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Un grido poetico, feroce e lucido, che spezza l’indifferenza e si fa manifesto. Una canzone che non si limita a raccontare: scuote, interpella, prende posizione.

In un’epoca dominata dall’apparenza, dove la fretta di crescere e la corsa alla visibilità spesso soffocano l’ascolto autentico e la profondità, “Io Dico No” arriva come uno schiaffo gentile ma deciso. Un invito a fermarsi e a riflettere, un tornare a dare valore al dialogo tra generazioni, oggi più che mai spezzato da silenzi, incomprensioni e solitudini.

Il brano affronta con lucidità il dramma della comunicazione mancata tra mondi che si sfiorano senza capirsi, e punta il dito contro una realtà in cui la violenza è normalizzata, il dolore viene spettacolarizzato e gli smartphone diventano armi che riprendono tragedie invece di impedirle. “No, basta dire tutto è normale / morire come fosse banale / io dico no”, canta il ritornello, trasformandosi in un vero e proprio manifesto civile.

Nel testo emergono immagini potenti e attuali: ragazzi che si rifugiano dietro maschere e tatuaggi, adolescenti soli in strade buie, vite in cerca di libertà, ma anche di ascolto. È una fotografia cruda ma reale di una generazione che cresce sotto gli occhi spenti di chi non vuole vedere, e che invece chiede spazio per gridare: “Io dico no”.

La parte musicale amplifica il messaggio con coerenza e forza: un rock moderno ed essenziale, attraversato da ritmiche tese e pulsanti, dove la chitarra elettrica è protagonista assoluta. La voce, vibrante e consapevole, alterna energia e malinconia, rendendo ogni parola ancora più incisiva. L’arrangiamento, secco ma dinamico, crea un muro sonoro compatto che lascia spazio al contenuto, senza inutili fronzoli: una produzione sincera, diretta, che arriva dritta al cuore e alla testa. In questo brano spiccano due collaborazioni speciali: Psiker (alias Massimo Curcio), che firma e interpreta la parte centrale del brano con un incisivo intervento rap, e Greta Ferri, che arricchisce il pezzo con cori e seconde voci, donando profondità e colore all’arrangiamento vocale.

“Io Dico No” non cerca consensi facili. Non è una canzone che si consuma in fretta, ma una presa di posizione, una voce fuori dal coro in un mondo che troppo spesso tace. È il bisogno urgente di recuperare empatia, verità e coraggio.

Chi sono i Mauna Loa?

I Mauna Loa nascono nel 2017 con l’obiettivo chiaro di creare musica originale in italiano, capace di coniugare profondità emotiva e accessibilità. Fin dalle prime prove, la band sviluppa un sound personale, in bilico tra rock melodico e arrangiamenti diretti, senza fronzoli, che riflettono la sincerità del loro approccio artistico.

Nonostante le difficoltà degli anni segnati dalla pandemia, tra chiusure e mascherine, i Mauna Loa non si fermano: nel dicembre 2021 pubblicano il loro primo album omonimo, Mauna Loa, un disco genuino, intenso, che racconta esperienze e pensieri con uno stile immediato e coinvolgente.

La formazione attuale vede:

Simone Molena – batteria

Andrea Sarti – basso

Giorgio Bisson – chitarra

Davide Nomicisio – chitarra

Luana Zappalà – voce

Nel 2024 tornano con un nuovo album che prende il nome dal singolo “Scarabocchi, nato da una frase semplice ma potentissima detta dalla figlia della cantante Luana: “Mamma, tu sei la gomma che cancella gli scarabocchi che gli altri lasciano sul mio foglio.”



Nel luglio 2025 tornano con “Io Dico No”, un brano potente e attuale che affronta il tema della distanza generazionale e della comunicazione spezzata tra mondi che si sfiorano senza capirsi davvero. Con un linguaggio diretto e immagini forti, la canzone denuncia la normalizzazione della violenza e l’anestesia emotiva della società moderna, invitando ad aprire gli occhi e a non restare più indifferenti.

Con la loro musica, i Mauna Loa continuano a raccontare storie vere, emozioni condivise e piccoli frammenti di umanità, sempre con uno stile riconoscibile e una forte identità.

