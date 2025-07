Una ballata per chi cerca autenticità: il nuovo singolo di Valentina è “Leggera”

Ci sono momenti in cui la vita ci chiede di rallentare. Di respirare. Di guardare le cose con occhi nuovi.

“Leggera”, il nuovo singolo di Valentina, nasce da uno di questi momenti: un’esperienza vissuta nel profondo, trasformata in una canzone che racconta il bisogno di leggerezza, autenticità e presenza.

“LEGGERA è nata durante il mio viaggio a Capo Verde, in Africa. Ogni giorno meditavo sotto l’ombrellone, respiravo piano, senza aspettative… e tutto sembrava più chiaro, più vivo. I problemi volavano via, restavano solo le cose belle: il mare, la natura, il presente.” – racconta Valentina.

Durante quella vacanza, l’artista ha scoperto non solo paesaggi mozzafiato, ma anche una profonda connessione interiore.

Un simbolo importante di quel momento è stata l’“ Ojo de Agua”, una conchiglia che la leggenda vuole porti fortuna a chi la trova sulla spiaggia.

Valentina ne ha raccolte ogni giorno, come piccoli segni di un tempo nuovo, più autentico e leggero.

“Con quelle conchiglie ho trovato anche persone meravigliose, risate sincere, connessioni vere. Gli amici del gruppo di Capo Verde. Tutto era più leggero… e la mia musica è nata proprio lì.”

E così “Leggera” prende vita: una canzone che è un invito a lasciar andare il superfluo e a ritrovare il proprio centro.

Il brano, dal 4 luglio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, si muove tra sonorità pop acustiche e una produzione raffinata, lasciando spazio alla voce di Valentina, intensa e sincera.

Un arrangiamento essenziale, fatto di chitarre ariose e pause significative, accompagna un testo che parla al cuore.

“Leggera” non è solo una canzone: è un’esperienza, un ricordo vivo, un respiro profondo.

È la prova che la musica più vera nasce dai momenti di verità.

E Valentina, con questo brano, ne firma uno dei suoi più sinceri.

Chi è Valentina?

Valentina è una cantautrice emiliana che fonde sonorità pop contemporanee con sfumature acustiche e introspezione emotiva.

Cresciuta in una famiglia di musicisti, si avvicina presto al canto e alla scrittura, portando avanti un percorso artistico che intreccia autenticità, crescita personale e una profonda ricerca espressiva.

Dopo alcune esperienze live e un primo ciclo di pubblicazioni nel 2024, nel 2025 inizia la sua collaborazione con l’etichetta Artisti Online, con la quale produce, distribuisce e promuove i propri brani originali.

Il debutto con l’etichetta avviene con il singolo Scent of Us, seguito dalla ballata pop-folk Yourself Again, che consolida il suo stile essenziale, delicato e ricco di verità emotiva.

Valentina continua oggi a scrivere e produrre musica con l’obiettivo di trasmettere emozioni vere, energia positiva e messaggi di autenticità.

Social Network:

Instagram: @valent_ina_b

Facebook: Valentina B.

YouTube: Valentina Bedeschi