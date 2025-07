Una ballad moderna per chi ama ancora: “DejaVu” è il nuovo singolo dei Frammenti

C’è un momento, spesso d’estate, in cui il vento sembra portare con sé qualcosa di già vissuto. Un profumo nell’aria, una frase che torna, uno sguardo che sembra familiare. È come se il tempo si piegasse su se stesso, riportandoci esattamente dove eravamo, ma con qualche cicatrice in più. È lì che nasce “DejaVu”, il nuovo singolo dei Frammenti, duo pop cantautorale composto da Simone Federici ed Eugenio Maglio.

Il brano, disponibile dal 4 luglio in radio e su tutte le piattaforme di streaming, non si limita a raccontare un amore: lo rivive, lo osserva, lo mette sotto una lente malinconica per scoprire cosa resta quando tutto si ripete. In questo nuovo singolo, i Frammenti costruiscono un piccolo universo emotivo dove la nostalgia si mescola alla consapevolezza e la musica diventa specchio di ciò che spesso ci rifiutiamo di vedere.

La canzone racconta di un amore così intenso da far sentire ogni istante come un momento eterno. Le parole evocano l’idea di rivivere continuamente le stesse emozioni, come se il tempo si fosse fermato e ogni abbraccio, ogni sorriso, fosse destinato a ripetersi all’infinito. Un amore che diventa rifugio, capace di resistere alle tempeste della vita. Anche quando tutto sembra crollare, resta la possibilità di ricominciare. La melodia e il groove accompagnano e danno forza a queste riflessioni, rendendo il messaggio ancora più potente: l’amore, in tutte le sue sfumature, è un viaggio che vale sempre la pena intraprendere.

“DejaVu” si inserisce nel panorama del pop moderno con influenze elettroniche leggere. Il beat è presente ma discreto, l’arrangiamento lascia spazio alla voce, interpretativa e intensa, che guida l’ascoltatore in un viaggio intimo e sospeso. La crescita progressiva del brano riflette perfettamente la tensione emotiva che lo attraversa, come un sentimento trattenuto, che vibra sotto la pelle. Il testo alterna vulnerabilità e lucidità, con immagini nitide e un linguaggio accessibile ma mai banale. Il risultato è una canzone emotivamente onesta, musicalmente curata e liricamente potente, capace di toccare corde profonde con semplicità.

I Frammenti, dopo l’ottimo riscontro radiofonico di “Paradiso & Inferno” (1° posto nella classifica nazionale radio emergenti) e le importanti partecipazioni a contest nazionali come Tour Music Fest, Festival di Castrocaro, Sanremo Rock e Una Voce per San Marino, tornano con un brano che conferma la loro sensibilità artistica e la capacità di unire immediatezza pop e profondità cantautorale.

Chi sono i Frammenti?

I Frammenti sono un duo pop cantautorale composto da Simone Federici e Eugenio Maglio. Come tessere di un caleidoscopio in continuo movimento, trasformano le emozioni in parole e melodie, dando vita a una musica autentica e vibrante.

Il progetto nasce nel 2021 con il singolo d’esordio “Un Attimo” feat. SpaceOne, che conquista il primo posto nella classifica artisti emergenti del MEI. Da allora partecipano a importanti concorsi nazionali come il Tour Music Fest, Sanremo Rock, Festival di Castrocaro, Una Voce per l’Europa e il Roma Music Festival, vincendo premi e riconoscimenti.

Nel 2022 pubblicano “Fuoco e Cenere” (Universal Music Italia) e nel 2023 “Paradiso & Inferno”, con cui vincono la 17ª edizione del Roma Music Festival e raggiungono la vetta della classifica nazionale radio emergenti. Nel 2024 sono semifinalisti a Una Voce per San Marino e Je So Pazzo con il brano “Weekend”.

