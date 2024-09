“Un libro da capire” è il primo singolo di LEO

È uscito venerdì 30 agosto per Giungla Dischi “Un libro da capire”, il singolo di debutto di Marco Epicoco, in arte LEO. Un brano autobiografico che parla della consapevolezza di vivere una vita incerta, buia e difficile che porta alla continua ricerca di se stesso. Poi, all’improvviso, una donna. Una donna come sinonimo di musica, bellezza, forza e vita, una musa che, come spesso accade, si manifesta nei momenti più bui, una speranza tra le trame di una storia scritta su un libro da capire.

Scopri il brano: http://ada.lnk.to/unlibrodacapire

Autore: Marco Epicoco

Compositore: Marco Epicoco

Edizioni: Giungla Dischi

Prodotta da Matteo Domenichelli

Mix: Jesse Germanò presso il Jedi Sound di Roma

Mastering: Filippo Passamonti VDSS

BIO:

Marco Epicoco, in arte LEO (cognome della madre), compirà 23 anni il 30 novembre 2024. Nato a Ceglie Messapica, un piccolo paese della Puglia, la musica ha sempre fatto parte della sua vita. Ha cominciato a studiare canto all’età di 6 anni, dedicando a questa passione tutti i sogni e le ambizioni di un bambino di quell’età. Mentre i suoi amici volevano fare chi il calciatore, chi l’astronauta, chi il presidente degli Stati Uniti, lui ho sempre voluto fare solo il cantante. Anche per questo, a 12 anni, ha partecipato a “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici, un’esperienza per lui straordinaria. Crescendo ha scoperto la necessità di scrivere canzoni e negli anni dell’adolescenza il pianoforte è diventato il suo migliore amico, una cura per il suo carattere solitario e introverso, una formula che negli anni ha fatto sempre più sua e della quale non può più fare a meno. In questi anni di crescita, la colonna sonora della sua vita ha spaziato dai classici di Ranieri, i capolavori di Modugno e la poesia di Tenco così come dal genio di The Weekend, il talento di Lewis Capaldi e le sonorità di Harry Styles. Nel 2020 si è trasferito a Roma cominciando a frequentare il Saint Louis College Of Music, capendo così che l’unica strada che avrebbe potuto e voluto percorrere era quella che aveva iniziato in tempi remoti a centinaia di km di distanza, quella di cantare le sue canzoni.

Instagram

TikTok