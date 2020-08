Umbria Jazz: August In Jazz, a Perugia dal 7 al 10 agosto

Dal : 08/07/2020

Al : 08/10/2020

Città : Perugia



CHE RIPARTENZA SAREBBE SENZA LA MUSICA

La Fondazione Umbria Jazz non si è mai rassegnata, nemmeno nel periodo del lockdown, e ha continuato a credere che, nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza ed in linea con le disposizioni delle autorità sanitarie e delle istituzioni, fosse comunque doveroso ricominciare a produrre musica. Anche quest’anno.

Cancellata l’edizione 2020 in programma per luglio (a proposito, arrivederci al prossimo anno: Umbria Jazz 21, 9-18 luglio) la cui complessità era incompatibile con la realizzazione, ha costruito una manifestazione che per livello artistico è del tutto degna del marchio UJ.

Il Titolo: Jazz in August

Le date: 7 – 10 agosto

Lo spazio: Piazza IV Novembre

È un evento dedicato esclusivamente al jazz italiano, che ormai da anni occupa un posto di rilievo nei cartelloni di Umbria Jazz. È però la prima volta (con la sola eccezione della manifestazione di Assisi quattro anni fa per raccogliere fondi per i terremotati) che ai musicisti italiani è riservato l’intero programma. Questo, soprattutto per contribuire a rilanciare e sostenere il movimento del jazz tricolore che ha pagato un prezzo pesante all’epidemia con la forzata inattività. Oltre ai musicisti, almeno altre 250 persone lavoreranno alla realizzazione della manifestazione, tra tecnici, maschere, servizio d’ordine, personale di palco, e saranno coinvolte aziende in qualità di fornitori.

Nello stesso tempo, non si vuole rinunciare, nemmeno in un anno così difficile e drammatico, a giocare il ruolo che il jazz, la musica, la cultura hanno sempre avuto di motore del turismo, della vita sociale e dell’immagine stessa dell’Umbria a livello internazionale. Torneranno le belle notti perugine di Umbria Jazz, ma intanto vogliamo dare la colonna sonora alla ripresa del nostro territorio.

Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale di “Jazz in August”: i suoi programmi, il sito web e i suoi social network daranno ampio risalto alla manifestazione e sulle sue frequenze verranno regalati gli ingressi ai concerti. Maurizio Di Maggio, inconfondibile voce dell’emittente, racconterà l’atmosfera che si respira a Perugia e presenterà le esibizioni della sera.

Intanto è aperto in Corso Vannucci n. 49, fino al 15 settembre il temporary store del merchandising di Umbria. Un sentito ringraziamento va alla Fondazione CariPerugia Arte che ha concesso i locali. Nello store si possono trovare t shirt, felpe, cappellini, tazze e altri oggetti a marchio Umbria Jazz. Anche in assenza del festival la famosa UJ gialla tiene compagnia a chi ama la buona musica.

LA PIAZZA

Piazza IV Novembre, cuore della vita civile e religiosa della città (vi affacciano il Palazzo dei Priori e la Cattedrale di San Lorenzo, idealmente collegate dalla Fontana Maggiore) è anche il cuore di Umbria Jazz. Qui il palco è stato sempre presente, fin dalla prima edizione del 1973. La storia di Umbria Jazz è passata per la piazza, e, a proposito di storia che continua, vale la pena ricordare che quest’anno Gianluca Petrella porterà in Pazza IV Novembre la sua Cosmic Renaissance ispirata alla musica e alla figura di Sun Ra, che in quella stessa piazza suonò nel ‘73.

ISTRUZIONI PER L’USO

In programma 3 spettacoli al giorno: alle ore 19, alle ore 21,30 e alle ore 23,30 sabato 8 e domenica 9, alle 19,30, 22,00 e mezzanotte lunedì 10.

Il 7 agosto gli spettacoli sono due, alle ore 21,30 e alle 23,30.

Nella piazza, recintata, la modifica più importante rispetto ai precedenti allestimenti è che vi saranno solo posti a sedere preassegnati e distanziati come previsto dalla normativa in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus. La capienza complessiva dello spazio è fissata in 350 persone, a fronte del massimo di 1.000 consentito dalle norme per spettacoli all’aperto (DPCM 11/06/2020).

Ci sarà una dettagliata informazione sulle misure di prevenzione e su come muoversi nello spazio del concerto. Saranno presenti strumenti di igienizzazione, sia personale che delle attrezzature e degli ambienti. Obbligatorio indossare le mascherine, e verrà misurata la febbre prima di entrare nell’area. I biglietti numerati si potranno prenotare solo online: nessun botteghino. Verrà allestito un prefiltro all’altezza dell’incrocio di Corso Vannucci con Via Fani. I posti per gli spettatori, tutti a sedere, sono divisi in 3 settori per un totale di 227. Ogni settore prevede uno specifico orario di accesso. Il personale guiderà il pubblico nel mantenere un flusso distanziato ed ordinato sia in entrata che in uscita. Analoghe misure sono previste per artisti, personale tecnico, staff.

IL PROGRAMMA

venerdì 7 agosto

21,30 GRETA PANETTIERI QUARTET + ospite MAX IONATA

23,30 THE GOOD FELLAS GANGSTERS OF SWING

sabato 8 agosto

19,00 NICO GORI SWING TENTET

21,30 STEFANO BOLLANI

23,30 FUNK OFF ON STAGE

domenica 9 agosto

19,00 MAURO OTTOLINI OTTOVOLANTE ORCHESTRA

“Tributo a Fred Buscaglione”

21,30 ENRICO RAVA SPECIAL EDITION SEPTET

23,30 FUNK OFF ON STAGE

lunedì 10 agosto

19,30 GIANLUCA PETRELLA COSMIC RENAISSANCE

22,00 GINO PAOLI & DANILO REA ospite FABRIZIO BOSSO

00,00 FUNK OFF ON STAGE