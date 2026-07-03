Umbria Jazz ’26: il programma della Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria

Anche per questa edizione di Umbria Jazz, la Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria sarà il prezioso contenitore delle proposte più raccolte ed intime del festival, con due appuntamenti giornalieri a partire dal 4 luglio.

Le generazioni del jazz italiano sono pressoché tutte rappresentate, a partire da Gianni Coscia, classe 1931 – il poeta della fisarmonica che il festival ha più volte ospitato -passando per il clarinettista perugino Gabriele Mirabassi, a suo agio con il jazz più classico e la musica classica contemporanea; il trio, senza pianoforte, formato da Dario Deidda al basso elettrico, Pietro Tonolo, sassofoni e flauto, tra i più apprezzati musicisti a livello europeo, accompagnati da Jorge Rossy, alla batteria e vibrafono.

Infine il duo composto da Francesco Bearzatti al sax e Giovanni Guidi al piano, uniti dalla comune appartenenza alle band di giovani talenti guidate da Enrico Rava, insieme per un progetto che rappresenta una sintesi delle loro esperienze musicali.

Tra nuovi talenti e musicisti ormai affermati, si muove il resto del programma, con ampio spazio anche per strumenti e contesti musicali considerati di nicchia, ma ricchi di fascino ed energia.

Protagonisti in solo sono il sax di Mark Turner, il piano di Ethan Iverson, il contrabbasso di Thomas Morgan e la chitarra di Kurt Rosenwinkel.

In trio due artiste: Kris Davis, pianista, una delle personalità più interessanti tra quelle emerse sulla scena del jazz negli anni duemila e Brandee Younger, arpista, nuovo nome di riferimento per questo magnifico strumento.

Completano il programma Immanuel Wilkins, sassofonista, musicista dalla grande personalità e capace di portare la sua musica in una dimensione spirituale e perfino estatica; Joel Ross, prodigio del vibrafono e Aaron Parks, autentica rivelazione della metà degli anni duemila, uno tra i più influenti compositori degli ultimi anni.

Per maggiori informazioni sul programma completo e per l’acquisto dei biglietti, visitate il sito ufficiale del festival www.umbriajazz.com