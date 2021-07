Umbria Jazz 21: a Perugia dal 9 al 18 luglio 2021

A Perugia dal 9 al 18 luglio 2021 torna alla ribalta la buona musica di Umbria Jazz: un graditissimo ritorno che, come sempre, propone – nella pur ancora difficile situazione pandemica – un programma di grandi nomi della scena statunitense ed internazionale, che non hanno voluto mancare all’appuntamento con il pubblico italiano.

Da sottolineare, inoltre, la presenza di tanti esponenti di spicco del jazz italiano ed europeo, nonchè l’appuntamento quotidiano con alcune delle orchestre jazz italiane ed al percorso all’avvicinamento al jazz per i bimbi, sin dalla più tenera età.

Apertura con un evento eccezionale, dedicato alle celebrazioni del 700 anniversario dantesco alle ore 21.00 di giovedì 8 luglio, al Teatro Morlacchi: ‘Inferno’ di Mauro Ottolini & Sousaphonix, che sonorizza il film di Alessandro Bertolini del 1911 e vede Alessandro Anderloni come voce recitante dei testi danteschi.

L’ Arena Santa Giuliana sarà, più che mai, il cuore pulsante del festival: il 9 luglio, alle ore 21.00, grande concerto di apertura con l’Emmet Cohen Trio con Samara Joy quale ospite d’onore; seguirá Wynton Marsalis con la Jazz At Lincoln Center Orchestra.

Il 10 sarà di scena il tributo di Stefano Bollani a Chick Corea ed il Billy Hart Quartet con Ethan Iverson; l’11 il palco sarà invece del Julian Lage Trio, di Enrico Rava e Fred Hersh e di ‘Al Gir Dal Bughi’, dell’ ensemble con Dino e Franco Piana, Enrico Rava, Dado Moroni, Gabriele Evangelista e Roberto Gatto.

Ed ancora, il 12, salirà sulla scena il Cécile McLorin Salvant Duo con Sullivan Fortner e Bokanté; il 13 sarà la volta di ‘Correspondence’, il progetto speciale per Umbria Jazz dell’ensemble capitanato dal trombonista Gianluca Petrella; il 14 si applaudirà la classe del Trio di Brad Mehldau e del Quartetto di Brandford Marsalis.

Grande serata anche il 15 con ‘Heroes’ – Tributo a David Bowie di Paolo Fresu, Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer; secondo set per ‘Vodoo Cello’ di Imany.

Gli ultimi tre concerti del main stage dell’Arena vedranno in scena, rispettivamente: il 16 ‘l’ African Odyssey’ di Angélique Kidjo, il 17 il ritmo della Cuban Night con ‘Viento y Tiempo’ di Gonzalo Rubalcaba e dell’Aymee Nuviola’s Band e dei Cimafunk. Gran finale il 18 con ‘l’ Astor Piazzolla 100 anni’ del Quinteto Astor Piazzolla, con il collaudato Duo Gino Paoli e Danilo Rea e la colorata energia dei Funk Off che proporranno una rilettura, in chiave funk, di alcuni successi di Gino Paoli.

Il Teatro Morlacchi, alle ore 17.00, ospiterà ogni giorno gli appuntamenti con le orchestre italiane di jazz, che si alterneranno nel proporre i loro prestigiosi repertori.

L’Umbria Jazz Club della Sala Raffaello nell’Hotel Sina Brufani proporrà, quotidianamente, il concerto dell’Emmet Cohen Trio che accoglierà, di volta in volta, diversi ospiti: doppia opportunità per applaudirli, alle ore 12.00 ed alle 15.30.

I Giardini Del Frontone saranno il luogo in cui si svolgeranno i variegati eventi di UJ For Kids: fiabe jazz, improvvisazioni, orchestre didattiche, laboratori, racconti e masterclass rivolte ad un pubblico di bambini e ragazzi dagli 0 ai 18 anni, con il coinvolgimento di genitori e nonni, con appuntamenti quotidiani: da non perdere!

Interessanti anche gli appuntamenti pomeridiani del Conservatorio Francesco Morlacchi: segnate le date del 12, 13 e 14 quando, per Jazz @ Conservatorio 2021 si esibiranno, alle 16.30, gli studenti ed i docenti dei corsi di musica dell’anno in corso.

Non mancheranno, alle ore 11.00, nella storica Sala dei Notari, le presentazioni di alcuni libri: il 9 quello di Giovanni Tommaso, ‘Abbiamo Tutti Un Blues Da Piangere” e il 10 “La Storia Del Jazz” di Luigi Onori, Riccardo Brazzale e Maurizio Franco.

Per chi, prima dei concerti all’Arena, volesse recarsi lì per la cena, sarà operativo il ristorante che proporrà il concerto di Francesca Tandoi e Stefano Senni.

Ce n’è un po’ per tutti i gusti, non ci resta che augurarvi un buon divertimento, a tutto Jazz!