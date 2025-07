UMBRIA JAZZ 2025 | Nico Gori, Kurt Rosenwinkel, Gerald Clayton, Ambrose Akinmosire e Mathis Picard protagonisti del venerdì

Venerdì 18 luglio Perugia inizia a movimentarsi con la street parade dei Funk Off che eseguono, marciando e ballando, alcuni brani vecchi e nuovi del loro repertorio.

Ci spostiamo ai Giardini Carducci dove si esibisce un altro veterano di Umbria Jazz, il talentuoso clarinettista toscano Nico Gori con la sua formazione in quartetto, gli Young Lions. Energia e ricercatezza musicale caratterizzano il loro variegato e godibile repertorio, molto gradito al pubblico che affolla i giardini.

Una ulteriore occasione per applaudire il loro talento è riservata agli spettatori dei concerti serali dell’Arena Santa Giuliana dove, anticipandosi un pochino rispetto all’orario di inizio degli spettacoli del palco principale, ci si può trattenere al restaurant stage per una cena piacevolmente accompagnata dalla loro musica.

Alle 15.30 in Sala Podiani viene proposto l’intimistico progetto A Lovesome Thing in tribute to Geri Allen, del virtuoso chitarrista Kurt Rosenwinkel e del sempre elegante pianista Gerald Clayton.

Rosenwinkel, che aveva avuto l’occasione di suonare con la Allen un paio di volte – una delle quali in duo -, rimase molto colpito dal suo modo di calcare la scena ed ha voluto omaggiarla con questo sodalizio artistico, a seguito della sua prematura scomparsa, avvenuta nel 2017.

Alle 17.00 ci spostiamo al Teatro Morlacchi dove dove applaudiamo il trombettista Ambrose Akinmosire ed il suo Honey From A Winter Store. Il programma proposto è a dir poco particolare e prevede una riuscita sinergia di archi, voci ed elettronica che produce un concerto sorprendente.

Influenzata da diversi generi, – dal jazz al soul, dal blues alla classica -, la musica di Akinmosire riflette un personale autoritratto, delineato dalle contraddizioni e dalle conflittualità che caratterizzano la vita di un afroamericano. Caratteristica e vincente è anche la presenza scenica del rapper Kokayi, che colora in maniera peculiare con il suo ritmo ed i suoi vocalizzi il dipanarsi dei brani che costruiscono il concerto.

Alle 20.00 facciamo un salto ai Giardini Carducci per applaudire l’originale talento del pianista, compositore e produttore Mathis Picard. La sua performance è un connubio perfetto tra il jazz della tradizione e le tendenze più moderne, personalizzati dall’ uso delle più recenti tecnologie elettroniche.

Non è la prima volta che il pubblico di Umbria Jazz ha l’occasione di apprezzare il suo versatile e personale tocco pianistico e non mancano le occasioni per sottolinearne il gradimento con calorosi applausi.

La giornata si conclude con il concerto on stage dei Funk Off in Piazza IV Novembre: i magici quindici del Funk Made In Vicchio sfoderano la loro migliore energia per una performance coinvolgente e briosa, che la gremita platea sostiene con forti applausi ed appassionate ovazioni.

In scaletta brani classici del loro repertorio. Fanno capolino anche alcuni pezzi ancora inediti come Down In New Orleans, che verranno inseriti nel loro nuovo lavoro discografico, di prossima pubblicazione (uscirà in autunno). Molto emozionante anche la presentazione al pubblico di Perugia della coppa dei Campioni, vinta dalla Sir Safety Perugia, la squadra di pallavolo maschile cittadina.