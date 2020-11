“ULTIMO TANGO”, il nuovo singolo di StiLL G & Slapy

; una storia importante arrivata al capolinea per differenza caratteriale e per le troppe bugie, che hanno lenito inevitabilmente il rapporto.

Torna vivido il ricordo del sentimento, che danza nel cuore come un ultimo tango, prima della consapevolezza che quei cuori, un tempo così sincronizzati come in una danza, siano ormai battiti solitari.

StiLL G & Slapy, entrambi rapper e produttori, sono un duo formatosi nel 2018 e composto da Mauro Storelli(StiLL G) e Mirko Minniti(Slapy).

Classe 81 e classe 82, gli artisti muovono i loro primi passi individualmente da metà anni 90,quando appena adolescenti, iniziano a scrivere i loro primi testi ed a fare i primi freestyle e live nelle serate Hip Hop dell’ hinterland milanese.

Nel 2008 il loro primo incontro artistico ad una serata live porta gli artisti a stringere una forte amicizia ed anche un successivo legamene professionale: in quel periodo Slapy era sotto un etichetta discografica indipendente italiana e sponsorizzava il suo album in giro per i locali più in voga nel milanese, mentre StiLL G approdava oltreoceano con il collettivo Italian G-Funk, un gruppo di produttori ed artisti emergenti italiani che sponsorizzavano il West Coast Rap made in Italy, riscuotendo feedback positivi fra Stati Uniti, Europa fino ad arrivare al continente asiatico.

Nel 2018 StiLL G esce con il suo primo EP(rilasciato da un’ importante etichetta discografica indipendente americana, la Bentley Records), in cui compare una collaborazione con Slapy in “Collision Course”.

Il brano ha un impatto molto forte in radio e nel giro di poche settimane approda nella top 20 di AirPlay.Fm conquistando il terzo posto nella classifica emergenti.

In seguito StiLL G & Slapy pubblicano un nuovo singolo “Endless” dai risultati entusiasmanti: in una settimana dall’uscita in radio, il brano conquista la vetta della European Indie Music Chart alla posizione numero 5, e in 2 settimane arrivarono in top 20 nella prestigiosa World Indie Music Chart fra i migliori artisti indipendenti provenienti da tutto il mondo.