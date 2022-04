“Ultima volta” è il nuovo singolo di Laigs

Dall’8 aprile 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Ultima volta” (GREYLIGHT RECORDS) , il nuovo singolo di Laigs.

“Ultima volta” parla di cosa si prova nel vivere in quel costante limbo tra l’essere amanti e l’essere estranei, tra essere tutto e essere niente. Descrive la voglia di sperare che nonostante tutte le cose sbagliate successe possa comunque uscirne qualcosa di buono, ma nella maggior parte dei casi non è così. Il brano parla anche della difficoltà del tacere quando si soffre, pensando a quella persona per la quale si sarebbero fatte cose folli come camminare a piedi nudi sulla superficie del sole e che ora si è allontanata.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho paura di morire senza averti detto addio un’ultima volta. Questa è stata la mia paura più grande, non poter dire più nulla alla persona che amavo che stava a migliaia di chilometri di distanza da me. Aspettando giorni, settimane e mesi chiedendomi per quale motivo lo stessi facendo, avendo solo la speranza che tutto si sarebbe sistemato.”

Biografia

Davide Lagani in arte Laigs, classe 2001, canta e scrive canzoni dall’età di 12 anni. Sin da piccolo si approccia a svariati generi musicali, cosa che ha influenzato positivamente il suo percorso musicale. Nel corso dell’adolescenza la sua musica ha subito molti cambiamenti. Passando dall’Emo-Rap, alla Trap, al Pop e al Punk. “Ultima volta” di Laigs uscirà in radio e in digitale l’8 aprile.