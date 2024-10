“uguali” è il nuovo singolo di nebulosa in uscita venerdì 11 ottobre 2024.

Un inno alla libertà, alla libertà di pensiero, di amore, di essere e di parola. Un manifesto punk rock scritto e prodotto da nebulosa stesso, che si chiede “se io e te vediamo e viviamo lo stesso cielo, e se il tuo amare è come il mio, alla fine? alla fine siamo uguali”. È proprio in questa frase che prende piede il senso alla vita senza giudicare o categorizzare, ma anzi riconoscendosi negli occhi degli altri.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/uguali

credits:

fuori per Takabisha Dischi (parte di talentoliquido)

scritta, prodotta, missata e masterizzata da Glauco Cantoni (nebulosa)

copertina: Glauco Cantoni e Anastasia Di Cecio

Photoshoot: Anastasia Di Cecio

in distribuzione Believe Digital

BIO:

nebulosa nasce dopo anni di palchi e lavori in studio di registrazione ed è un progetto che naviga nel punk pop rock moderno senza paura, raccontando a 360° le emozioni che si vivono e che spesso cerchiamo di non spiegarci.

https://www.instagram.com/sononebulosaaa/