Uanema Swing Orchestra al tramonto il 24 giugno al Museo Ferroviario di Pietrarsa (Portici – NA)

Secondo appuntamento di Sunset Live @ Pietrarsa, rassegna di musica al tramonto organizzata dall’Associazione Culturale Brodo nella straordinaria cornice del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, lì dove venne costruita la prima storica tratta ferroviaria d’Italia, la Napoli-Portici, inaugurata il 3 ottobre del 1839.

Venerdì 24 giugno concerto della Uanema Swing Orchestra, al tramonto, nell’anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con vista sul Golfo di Napoli.

UANEMA SWING ORCHESTRA

Gabriella di Capua: voce

Ciro Riccardi: Tromba

Massimiliano Sacchi: clarinetto

Mario Tammaro: trombone

Rino Saggio: sax

Salvatore Rainone: batteria

Bruno Belardi: contrabbasso

Dario de Luca: chitarra

Uanema Orchestra è lo swing a Napoli: un’orchestra di otto elementi, una delle realtà pioniere in italia nel revival di questo genere di musica, che si è esibita in centinaia di festival, sale da ballo, locali, suscitando l’entusiasmo di migliaia di persone, emozionando, divertendo e scatenando il suo pubblico di avventori e appassionati.La Uanema Orchestra esegue grandi classici del periodo d’oro del jazz, da Duke Ellington a Nat King Cole, passando per Benny Goodman e Louis Armstrong. E lo fa utilizzando arrangiamenti originali, pensati per far suonare al meglio l’ensemble di voce, quattro fiati e ritmica, per far ballare il pubblico senza risparmiare energia. Non mancano incursioni nei classici napoletani, nel pop e nell’R&B, ovviamente rivisti in chiave swing, come un jukebox che non smette mai di suonare la musica che tutti amano, quella delle emozioni e dei ricordi. Uno spettacolo indimenticabile, eseguito in maniera impeccabile dai musicisti di questo colorito ensemble, tutti conosciuti professionisti di grande esperienza, che hanno preso parte ai progetti musicali più importanti e riconosciuti della più recente scena napoletana.

Il costo del biglietto è di 20 euro, comprensivo dell’ingresso, della visita libera alla collezione museale e della performance musicale.

L’ingresso è dalle 19:00 e alle 20:00, all’imbrunire, prenderete posto nell’anfiteatro del Museo Ferroviario di Pietrarsa, dove avrà luogo il concerto.

La prenotazione è obbligatoria!

Per prenotare invia un’e-mail a associazionebrodo@gmail.com o chiama al 328-3849804 specificando il numero di prenotazioni, i nominativi e i recapiti cellulari.

N.B. In caso di disdetta, comunicare entro le 48 ore precedenti l’evento per consentire l’inserimento di persone in lista di attesa.

COME ARRIVARE:

Per chi viene in auto da Napoli Centro imboccare Via Marina direzione Portici e alla fine di Via San Giovanni a Teduccio svoltare a destra in Traversa Pietrarsa. È possibile parcheggiare comodamente la propria auto usufruendo del parcheggio custodito “Pietrarsa Parking”, convenzionato e riservato ai visitatori del Museo. Il parcheggio si trova in via Pietrarsa a soli 30 metri dall’ingresso museale.