Two Face, il lato elettronico della Trap

Davide Sgambati in arte Two Face è un produttore di Milano. Inizia ad approcciarsi al mondo della musica nel 2014 con la composizione dei primi testi, per poi dedicarsi negli anni successivi alla produzione di strumentali Rap e Trap.

Dal 2020 inizia ad evolvere il suo percorso musicale verso sonorità più elettroniche, strizzando l’occhio all’ House, EDM e Raeggetton.

Nello stesso anno firma con Digital Distribution Budle, sub label dedicata esclusivamente al panorama emergente italiano della storica etichetta italiana TRB rec di Andrea Tognassi con cui pubblica i suoi due nuovi singoli Relax e Don’t Take It Seriously.

RELAX è il singolo d’esordio di Two Face con Digital Distribution Bundle, con la partecipazione del rapper multilindue Fx Blanc ed il rapper valdostano Greese.



Un brano “good vibes”, che esprime calore fin dalle prime note su una produzione tra House con richiami tipicamente Raeggetton, caratterizzata da una melodia semplice nelle strofe, che poi va esplodere definitivamente nel drop.

DON’T TAKE IT SERIOUSLY è il nuovo singolo di Two Face, nel quale si evidenzia maggiormente la simpatia del giovane produttore per la musica elettronica.

Un brano dal sound tipicamente club, in cui i rapper Mawe, King Baffo e ECM raccontano con ironia il mood “Don’t take it seriously” appunto del vivere l’attimo, del clubbing fatto di tanta musica, brindisi e belle ragazze.