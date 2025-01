Tullio De Piscopo apre Visioninmusica 2025 festeggiando “40 anni di Stop Bajon”

Il 24 gennaio 2025, ore 21, presso l’Auditorium Gazzoli di Terni, prenderà il via la nuova stagione di Visioninmusica, il festival che ogni anno celebra il meglio della musica internazionale e delle nuove tendenze artistiche. Ad aprire la stagione sarà il leggendario Tullio De Piscopo, che festeggerà 40 anni di “Stop Bajon” con uno spettacolo ricco di emozioni, tributi e momenti indimenticabili.

La stagione 2025 di Visioninmusica si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica, proponendo un calendario multiforme che abbraccia generi diversi e riunisce icone della musica mondiale e giovani talenti emergenti. Silvia Alunni, presidente e direttrice artistica del festival, dichiara:

“Visioninmusica continua il suo percorso di scouting, offrendo uno spazio alle espressioni più significative della musica contemporanea. La nostra selezione artistica privilegia eccellenza e creatività, per un pubblico desideroso di scoprire nuove sonorità e una pluralità di esperienze musicali.”

Programma Visioninmusica 2025: tutti i concerti e le date

24 gennaio 2025 – Tullio De Piscopo

Il leggendario batterista partenopeo celebra i 40 anni del suo successo mondiale “Stop Bajon”, regalando al pubblico un viaggio musicale unico. Il concerto include tributi al grande Pino Daniele, assoli indimenticabili e una straordinaria versione di Libertango di Astor Piazzolla, oltre ai suoi brani più iconici come Andamento Lento. Con collaborazioni storiche con artisti del calibro di Astor Piazzolla, John Lewis, Chet Baker e tanti altri, De Piscopo rappresenta un pilastro del sound mediterraneo e della scena musicale internazionale.

7 febbraio 2025 – Vincen García

La nuova stella mondiale del basso elettrico arriva sul palco di Visioninmusica con il suo stile esplosivo, che fonde funk, fusion, jazz e hip-hop. Vincen García, celebre per la sua ritmica intricata e il suo approccio innovativo, si è esibito in festival prestigiosi come il Montreux Jazz Festival e il North Sea Jazz Festival, suonando con artisti del calibro di Cory Wong e Jesus Molina.

28 febbraio 2025 – Andy Timmons

L’attesissimo Italian Tour del chitarrista internazionale Andy Timmons fa tappa a Terni. Celebre per il suo fraseggio melodico ed emozionale, Timmons ha collaborato con nomi iconici come Steve Vai, Paul Gilbert e Simon Phillips. La serata sarà aperta dal chitarrista romano Alberto Lombardi, per un doppio appuntamento imperdibile per gli amanti della chitarra.

13 marzo 2025 – Scott Henderson

Il leggendario chitarrista jazz-rock presenta il suo ultimo lavoro, “Karnevel!”, acclamato a livello internazionale e balzato in cima alle classifiche di Amazon. Henderson, noto per il suo stile che unisce jazz, rock, funk e blues, ha collaborato con giganti della musica come Chick Corea e i Tribal Tech. In apertura, il chitarrista acustico Jeff Aug.

28 marzo 2025 – Javier Girotto & Aires Tango

Il gruppo celebra 30 anni di carriera con un concerto speciale che ripercorre tre decenni di successi. Fondati nel 1994, gli Aires Tango uniscono jazz e tango in una fusione unica, ispirata dalla tradizione argentina e dai maestri come Astor Piazzolla. La serata sarà arricchita dall’apertura dell’Eklectric Duo, formato da Alberto Casadei al violoncello elettrico ed Elisa Tomellini al pianoforte.

11 aprile 2025 – Antonio Lizana

Il sassofonista e cantante andaluso presenta il suo progetto “Vishuddha”, un’innovativa fusione di flamenco e jazz che esplora sonorità moresche e gitane. Con collaborazioni con artisti come Snarky Puppy, Marcus Miller e Arturo O’Farrill, Lizana è uno dei principali esponenti della scena musicale contemporanea e vincitore di due Latin Grammy Awards.

2 maggio 2025 – Mountain Men

I Mountain Men chiudono la stagione con il progetto “As Yesterday”, che riporta sul palco il duo originale formato da Mister Mat e Barefoot Iano. Dopo il successo di Mister Mat a The Voice, il duo celebra una carriera con oltre 1.000 concerti in tutto il mondo, offrendo una miscela di blues, folk e rock.

Informazioni utili e biglietti

Tutti i concerti si terranno presso l’Auditorium Gazzoli di Terni alle ore 21.

Abbonamento intero: 130 euro (in vendita dal 27 novembre 2024)

130 euro (in vendita dal 27 novembre 2024) Biglietti singoli: da 25 a 30 euro, disponibili sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati.

Acquista i tuoi biglietti su Vivaticket.