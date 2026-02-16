TROPICO annuncia una seconda data il 17 luglio al Beat Of Pompei 2026 (NA)

Tropico tornerà sul palco dell’Anfiteatro anche il 17 luglio. La data del 16 luglio ha raggiunto il tutto esaurito nel giro di poche ore dalla messa in vendita.

Davide Petrella, in arte Tropico, è ufficialmente il primo artista italiano a raddoppiare il proprio live show nel suggestivo scenario pompeiano. Un primato che conferma lo straordinario legame tra il cantautore napoletano e il suo pubblico e consacra Beats Of Pompeii come crocevia della musica d’autore.

Traguardi di questo tipo non sono una novità per Tropico. Lo scorso dicembre, nella sua Napoli, ha replicato il tutto esaurito al Teatro Palapartenope con una seconda data. Nel 2024 ha radunato oltre 12.000 persone in Piazza del Plebiscito, a cui si aggiungono numerosi sold out nei principali club italiani. Numeri che raccontano il percorso di un autore capace di firmare alcuni dei più grandi successi del pop italiano, da “Due vite” per Marco Mengoni a “Cenere” per Lazza (primo e secondo al Festival di Sanremo 2023), e che oggi, come interprete, conquista una delle arene archeologiche più spettacolari al mondo.

Cenni biografici

Davide Petrella inizia la sua carriera musicale nel gruppo napoletano Le Strisce, che raggiunge la popolarità su MySpace. Proprio grazie a quella visibilità incontra Cesare Cremonini, con cui collabora alla scrittura dei brani dell’album Logico, avviando il suo percorso come autore.

Negli anni firma il testo di numerosi singoli di successo: “Vorrei ma non posto” di Fedez e J-Ax, “Pamplona” di Fabri Fibra, “Fenomenale” di Gianna Nannini, “Ogni istante” di Elisa. Al Festival di Sanremo 2024 è tra gli autori di “Apnea”, “Un ragazzo una ragazza”, “Click boom!” e “Casa mia”.

A Sanremo 2025 firma “Chiamo io chiami tu”, “Dimenticarsi alle 7”, “Damme ’na mano” e “Tu con chi fai l’amore”. Nello stesso anno risulta, per il terzo anno consecutivo, l’autore con il maggior numero di certificazioni.

Discografia da solista

2018 – Litigare (come Davide Petrella)

2021 – Non esiste amore a Napoli

2023 – Chiamami quando la magia finisce

2025 – Soli e disperati nel mare meraviglioso

Video del brano Ammore Pe Na Sera

Informazioni e prevendita.

La vendita dei biglietti è su piattaforme Ticketone e Ticketmaster.

Prezzi: Poltronissima Gold €60; Poltronissima €50; Poltrona €40; Gradinata Platinum Numerata €40; Gradinata Numerata €35.

Maggiori informazioni su B.O.P.

https://blackstarconcerti.com

https://www.instagram.com/blackstar_concerti

https://www.facebook.com/fastforwardlive

Ufficio Stampa Beats of Pompeii 2026

Giulio Di Donna/Hungry Promotion

+393395840777 – giulio@hungrypromotion.it