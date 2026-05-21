Tre lingue, otto brani e un’anima sincera: dentro il mondo di “Mr Renato & Lady Giulia”

A volte la musica nasce da un’idea precisa. Altre volte, invece, sembra quasi comparire da sola, come quelle conversazioni che iniziano per caso e finiscono per cambiarti qualcosa dentro. “Mr Renato & Lady Giulia” (McRenyRecords) appartiene decisamente alla seconda categoria: un album nato in modo spontaneo, cresciuto lentamente nel tempo e trasformato in un piccolo universo fatto di emozioni vere, libertà, memoria e voglia di vivere.

Pubblicato il 9 maggio 2026 e disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Mr Renato & Lady Giulia” vede protagonisti Renato Panniello e Giulia Belemmi, due artisti uniti da un incontro musicale nato quasi per caso. Tutto ebbe inizio dopo la vittoria di Giulia a un concorso canoro in cui Renato faceva parte della giuria: quello che doveva essere semplicemente il premio per la registrazione di un brano si trasformò rapidamente in un percorso creativo condiviso, dando vita a otto canzoni nate con spontaneità e naturalezza.

Da quell’incontro nacque così un album composto da otto brani che si muovono tra pop, rock, dance e funky, mantenendo però un’identità ben precisa e riconoscibile. L’obiettivo di Renato e Giulia era quello di realizzare un progetto lontano dai dogmi della musica attuale, capace di mettere davvero al centro le persone, i legami e la ricerca costante di autenticità.

La tracklist attraversa anche tre lingue diverse — italiano, inglese e spagnolo — contribuendo a rendere il progetto ancora più aperto, internazionale e sfaccettato. Si passa così da brani come “Start To Be Honest”, “Die For You”, “Come With Me”, “Meaning Of The Life”, “Another Day” e “Feeling Of Freedom”, fino all’energia latina di “Amar La Vida” e all’intimità emotiva di “Se Fossi Qui”. Una varietà linguistica che non appare mai forzata, ma che accompagna perfettamente le diverse atmosfere dell’album.

Nel corso del tempo, Renato aveva già realizzato diversi progetti che gli avevano dato soddisfazione, mentre Giulia continuò a fare esperienze musicali, ognuno con la propria storia ed il proprio percorso artistico. Eppure questo progetto riuscì a stimolarli in modo particolare. Forse perché dentro “Mr Renato & Lady Giulia” non c’è soltanto musica, ma anche il peso degli anni, delle pause, delle distanze e di tutto ciò che la vita aggiunge alle persone prima di riportarle nello stesso punto.

Dopo un lungo periodo di stop dovuto agli impegni quotidiani, al lavoro e alla distanza, Renato e Giulia decisero infatti di riprendere in mano quelle canzoni rimaste in sospeso. Lavorando a distanza, incastrando idee, emozioni ed ispirazioni, riuscirono a completare un album che oggi suona come una piccola perla fuori dal tempo: “un frullato ben shakerato di pop, rock, dance e funky” che non pretende di essere perfetto, ma riesce ad essere davvero umano.

Giulia Belemmi, classe 1991, scopre la propria voce fin da bambina e trasforma presto la passione per il canto in un percorso artistico concreto. A 18 anni scrive il suo primo brano inedito insieme a Renato, avviando una collaborazione creativa che negli anni porterà alla nascita di numerose canzoni originali. Parallelamente approfondisce lo studio della tecnica vocale ed accumula esperienza dal vivo tra teatri, locali, pianobar e progetti di band, costruendo uno stile interpretativo personale e maturo. Oggi è protagonista di un nuovo percorso musicale nato dal ritrovato sodalizio artistico con Renato, tra passione, crescita ed una rinnovata energia creativa.

Renato Panniello, nato nel 1965, si avvicina alla musica sin da bambino studiando pianoforte anche in Conservatorio. Dopo gli esordi live tra gruppi, locali ed eventi, intraprende un intenso percorso come autore, compositore ed arrangiatore, collaborando anche con la casa discografica BESS di Montesilvano e con Chuck Rolando dei Passengers. Nel corso della sua carriera pubblica album, guida il progetto ESSEVUEME (SVM) e continua una costante attività live fino agli anni Duemila. Nonostante importanti problemi di salute affrontati negli ultimi anni, Renato non abbandona mai la musica e oggi si dedica soprattutto alla composizione ed alla produzione musicale, con oltre 300 brani depositati SIAE.