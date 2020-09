TRAIT D’UNION, IL NUOVO DISCO DI ALESSANDRO BERTOZZI

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, dal 22 maggio 2020, Trait D’Union è il nuovo capitolo discografico firmato dall’eclettico sassofonista e compositore Alessandro Bertozzi, pubblicato dall’etichetta Level49, album anticipato dal singolo Giula attraverso un video su YouTube. In Trait D’Union, il musicista emiliano è affiancato da cinque validissimi partner come Pap Yeri Samb (voce), Andrea Pollione (tastiere), Alex Carreri (basso), Maxx Furian (batteria) ed Ernesto da Silva (percussioni). La tracklist del CD è formata da otto brani originali figli della fervida creatività compositiva di Bertozzi. Trait D’Union è un disco che nasce dal viscerale amore del sassofonista verso l’Africa, continente dal quale lui trae costantemente ispirazione per i suoi suoni, colori e ritmi tribali che suscitano in lui grandi emozioni. Il nobile intento di questo album è quello di far emergere uno spirito aggregante, soprattutto grazie alla commistione di blues, jazz e funk, generi musicali da sempre amati profondamente da Alessandro Bertozzi. Il risultato finale è un fascinoso puzzle timbrico, melodico, armonico e ritmico che si tinge di inebrianti ed esotiche colorazioni world music e di un mood marcatamente afroamericano. Dunque, un progetto variopinto, di forte appeal, che incontra il gusto di tutti coloro che sono appassionati di buona e vera musica in generale.

TRACKLIST:

GIULA SAMAWAY KALMTE SUUF REGUIT PAD TUUBA JAMBAR MELODIES BEWEGING

