Traindeville in concerto per “Musica in Piazza” mercoledì 19 novembre

I Traindeville si esibiscono per la prima volta da Necci, storico locale del Pigneto noto per i suoi gustosi aperitivi e i piatti fatti in casa. L’occasione è la rassegna “Musica in Piazza”, curata da Sebastiano Forti.

Il trio – composto da Ludovica Valori (voce, fisarmonica, trombone), Paolo Camerini (contrabbasso, cori) e Fabio Gammone (chitarra, clarinetto, armonica, cori) – presenterà al pubblico il proprio originale percorso musicale: un viaggio tra le sonorità di diverse latitudini del mondo, dall’indie folk ai Balcani, passando per la canzone romana, con brani originali cantati in più lingue.

Nati nel 2012, i Traindeville hanno all’attivo tre album e numerosi videoclip. Hanno portato la loro musica in Italia, negli Stati Uniti, in Germania, Polonia e India, ricevendo ovunque entusiasmo e partecipazione.

I membri della band vantano esperienze artistiche molto diverse: dalla storica formazione gypsy-folk-rock Nuove Tribù Zulu alla tradizione romana reinterpretata da Ardecore e BandaJorona; dal klezmer del Dragan Trio agli ottoni festosi della street band Titubanda, fino a collaborazioni con attori, giocolieri e danzatori. Percorsi differenti che si intrecciano dando vita a nuove sonorità e suggestioni narrative.

Video di repertorio La mia strada

Appuntamento: mercoledì 19 novembre, dalle 19:30, nel cuore del Pigneto, per un viaggio sonoro affascinante e coinvolgente insieme ai Traindeville.

Indirizzo: via Fanfulla da Lodi 51 – 00176 Roma

Ingresso libero – Aperitivo dalle 18