“Traduzioni” è il debut album dei Tristitropici

Dopo la pubblicazione di due Ep (il debutto omonimo autoprodotto del 2021 e “Magical Animal” del 2023 per Slowth Records), è ora disponibile il primo album dei Tristitropici dal titolo “Traduzioni“. Anticipato dal singolo “Passaggio” e pubblicato da Brutture Moderne in digitale e vinile edizione limitata, il disco del trio emiliano si compone di otto tracce in equilibrio tra sognante cantautorato e avvincente poliritmia.
“Traduzioni” si differenzia dalle precedenti pubblicazioni per uno spiccato uso della voce e per una marcata sezione ritmica, elementi di un panorama sonoro nuovo e riconoscibile. Per quanto la lingua principale sia l’italiano, esso è in realtà commisto a forme dialettali e ad altre lingue, tra cui inglese, francese e talvolta latino in un impasto “rinforzato” tra lirismo e boutade, mai tuttavia in relazione col nonsense. Se l’elaborazione di un altrove fantastico è stata da sempre la cifra per la quale la band si è cimentata nella creazione di paesaggi immaginifici, e talvolta salvifici, è oggi il suo stesso disfacimento, o meglio svelamento, che si preoccupa di tradurre.
Tracklist
01. Estinzione
02. Gioco
03. Più mai che me
04. Prossimità
05. Disobbedienza
06. Comportamento
07. Molle mare
08. Passaggio
Credits
Dario Martorana: voce, chitarre
Giulio Stermieri: basso, tastiere, cori
Antonio Maria Rapa: batteria, percussioni, cori
Registrato presso Cabinessence, Milano da Marco Giudici tra novembre 2024 e febbraio 2025.
Registrato presso Duna Studio, Russi da Andrea Scardovi tra dicembre 2025 e febbraio 2026.
Mixato e masterizzato da Andrea Scardovi.
Tutte le canzoni di Tristitropici.
Artwork di Dario Martorana.