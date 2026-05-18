“Traduzioni” è il debut album dei Tristitropici

Dopo la pubblicazione di due Ep (il debutto omonimo autoprodotto del 2021 e “Magical Animal” del 2023 per Slowth Records), è ora disponibile il primo album dei Tristitropici dal titolo “Traduzioni“. Anticipato dal singolo “Passaggio” e pubblicato da Brutture Moderne in digitale e vinile edizione limitata, il disco del trio emiliano si compone di otto tracce in equilibrio tra sognante cantautorato e avvincente poliritmia.

“Traduzioni” si differenzia dalle precedenti pubblicazioni per uno spiccato uso della voce e per una marcata sezione ritmica, elementi di un panorama sonoro nuovo e riconoscibile. Per quanto la lingua principale sia l’italiano, esso è in realtà commisto a forme dialettali e ad altre lingue, tra cui inglese, francese e talvolta latino in un impasto “rinforzato” tra lirismo e boutade, mai tuttavia in relazione col nonsense. Se l’elaborazione di un altrove fantastico è stata da sempre la cifra per la quale la band si è cimentata nella creazione di paesaggi immaginifici, e talvolta salvifici, è oggi il suo stesso disfacimento, o meglio svelamento, che si preoccupa di tradurre.

Tracklist

01. Estinzione

02. Gioco

03. Più mai che me

04. Prossimità

05. Disobbedienza

06. Comportamento

07. Molle mare

08. Passaggio

Credits

Dario Martorana: voce, chitarre

Giulio Stermieri: basso, tastiere, cori

Antonio Maria Rapa: batteria, percussioni, cori

Registrato presso Cabinessence, Milano da Marco Giudici tra novembre 2024 e febbraio 2025.

Registrato presso Duna Studio, Russi da Andrea Scardovi tra dicembre 2025 e febbraio 2026.

Mixato e masterizzato da Andrea Scardovi.

Tutte le canzoni di Tristitropici.

Artwork di Dario Martorana.

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