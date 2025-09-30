TRACCE DI BELLEZZA – Visita-concerto con il Coro della Pietrasanta a Marano (NA) il 5 Ottobre

Da sempre impegnato nella valorizzazione delle bellezze artistiche del territorio campano, il Coro della Pietrasanta parteciperà il prossimo 5 Ottobre al percorso TRACCE DI BELLEZZA, promosso dall’Associazione in Octabo per la chiusura del Triduo dedicato a San Francesco di Assisi nello splendido Convento di Santa Maria degli Angeli in Marano di Napoli. Il percorso, guidato dal dott. Stefano Cavallo, storico dell’arte, si apre con una visita guidata al Convento fondato da Scipione Dentice nel 1609, di cui si potranno ammirare lo spettacolare Chiostro affrescato da Angelo Mozzillo, il refettorio con la recente biblioteca e i bellissimi cortili. Alla fine della visita, le volte della chiesa ospiteranno poi il concerto Gli Splendori della Polifonia classica tenuto dal coro.

Lo storico gruppo vocale diretto dal maestro Rosario Peluso, sempre all’avanguardia con le proprie proposte, offrirà al pubblico il risultato del proprio lavoro di ricerca e di studio della polifonia, in cui i brani, costituiscono l’ossatura delle architetture sonore di cui si compongono le polifonie vocali, creando veri e propri vuoti e pieni sonori, e formando così strutture che valorizzano i volumi e gli spazi antichi, tra testi sacri, visioni angeliche e poesia prerinascimentale.

Il concerto si svolgerà ad ingresso libero. I posti a sedere saranno messi a disposizione degli spettatori fino ad esaurimento.

TRACCE DI BELLEZZA – alla scoperta del Convento di S. Maria degli Angeli –

5 Ottobre 2025

Visita guidata a cura del dott. Stefano Cavallo, storico dell’arte ore 19,00

A seguire:

Concerto GLI SPLENDORI DELLA POLIFONIA CLASSICA – ARCHITETTURE SONORE

Coro della Pietrasanta – Direttore Rosario Peluso

Convento di S. Maria degli Angeli – via Casa Schiano 9 – Marano di Napoli