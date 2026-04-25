“Tosca” il 24 luglio alla Reggia di Caserta 2026: l’opera di Puccini diretta da Edoardo De Angelis

Il 24 luglio 2026, Piazza Carlo di Borbone si trasforma in un palcoscenico monumentale per una nuova produzione della Tosca di Giacomo Puccini. L’evento, inserito nel cartellone “Reggia Session” dell’undicesima edizione del festival Un’Estate da Belvedere, rappresenta uno degli appuntamenti lirici più prestigiosi della stagione estiva italiana.

Per questa data unica, il capolavoro pucciniano si avvale della visione registica di Edoardo De Angelis e dell’interpretazione del soprano di fama mondiale Carmen Giannattasio.

Un allestimento tra cinema e melodramma

La regia di questa Tosca è firmata da Edoardo De Angelis, regista cinematografico pluripremiato (Indivisibili, Comandante), che porta la sua capacità di narrazione visiva nel mondo dell’opera. La sua lettura promette di far dialogare la tensione drammatica del libretto con la grandiosità architettonica della Reggia vanvitelliana, creando un’esperienza immersiva pensata appositamente per questo spazio.

I Protagonisti

Carmen Giannattasio (Tosca): Soprano acclamata nei templi della lirica (Scala, Metropolitan, Royal Opera House), l’artista campana torna nella sua terra per dare voce e corpo a una Tosca intensa e tecnicamente impeccabile.

Gianluca Marcianò (Direttore): Sul podio, il Maestro Marcianò dirigerà un’orchestra di 50 elementi, garantendo una lettura filologica e appassionata della partitura pucciniana.

Info Biglietti e Prevendite

L’evento è prodotto dalla sinergia tra LWR, Ventidieci e Black Tarantella. Data l’eccezionalità della location e del cast, si consiglia l’acquisto anticipato dei tagliandi.