“Torpedine” è l’EP di debutto de L’Avvocato Dei Santi

Esce venerdì 19 maggio 2023 su tutte le piattaforme digitali il primo disco del progetto solista di Mattia Mari, L’Avvocato Dei Santi. Un EP di debutto dal titolo “Torpedine“, il primo di una serie di volumi che verranno, già anticipato dal singolo “Non puoi scegliere“. Finalmente, un nuovo e definitivo capitolo per il cantautore, musicista, produttore e poliedrico esponente della scena romana, già conosciuto anche per la sua attività coi Giuda e i Belladonna.

Torpedine è un solo momento ,durato però anni nella mia vita.

É un disco libero: mi sembra di vederlo come un fiume la cui acqua scorre verso qualcosa di più grande, ma solo per istinto, senza sapere veramente in quale mare andrà a finire e quale, nuova, acqua diverrà. Proprio come un corso d’acqua nasce cauto nell’oscurità, affronta violente rapide, calme vallate e accarezza la pelle di chi vi si immerge. “Torpedine” è un disco che suona forte, che deve essere suonato forte, nel quale ho detto ciò che volevo dire come ho imparato a dirlo, con un linguaggio che mi rappresenta pienamente, senza cercare di essere nient’altro che me. Una cosa che risulta più che chiara sia dal punto di vista sonoro, che da quello delle liriche.

“Torpedine” è’ il primo di una serie di volumi (preferisco chiamarli così) che verranno.

SCOPRI IL DISCO:

https://lavvocatodeisanti.hearnow.com

La copertina è un’opera originale di Ludovica Bargellini: “OMBRA SU PRATO”.

Credo rappresenti pienamente questo disco e ciò che sono. Proprio come disse Ludovica stessa quando me lo regalò: -Questo sei tu, ombra su prato. La luce e l’ombra, l’elettricità ed il buio. L’illustrazione mi è sembrata perfetta per un disco con un nome come Torpedine.

Scritto da L’Avvocato dei Santi a.k.a. Mattia Mari

Registrato da Mattia Mari ed Alex Elena tra la Stanza del Lebbroso e M15 West Studio di Roma.

Mix e Master di Mattia Mari presso M15 West Studio di Roma.

Voce, chitarre, basso, tastiere, batteria, percussioni, theremin: Mattia Mari

Voce femminile in Non puoi scegliere: Karla Massiel Merencio Castellanos

Sax in Non puoi scegliere: Max Fuzz

Voce femminile in Perso per perso: Karin Maltempo

Fender Rhodes in Perso per perso: Marta Lucchesini

Cori in Via di qua: Ntendarere Djodji Damas, Alessio Cataldo, Michele Malagnini

BIO:

L’AVVOCATO DEI SANTI, al secolo Mattia Mari, è un musicista, produttore e cantautore romano. La sua è una musica che contiene tutto ciò che è gli è passato attraverso, non solo quello che è riuscito a trattenere. É fatta di un grave, intenso muro di suono che lascia spazio a degli scampoli di luce, ma a pochissime tracce di minimalismo. É, sicuramente, musica libera.

Dopo le pubblicazione di singoli sparsi ed essere arrivato alle fasi finali di concorsi come Musica da Bere e Musicultura, a distanza di anni torna con TORPEDINE il primo vero e proprio volume di quello che si può preannunciare come un ciclo di uscite.

https://www.facebook.com/lavvocatodeisanti

https://www.instagram.com/lavvocatodeisanti/