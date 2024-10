Tornano Cecco e Cipo con un nuovo doppio singolo!

Venerdì 18 ottobre 2024 tornano Cecco e Cipo con un nuovo EP, un doppio singolo (come i vecchi 45 giri, con un lato A e un lato B), prodotto da UnderRoof Dischi e disponibile su tutte le piattaforme digitali in distribuzione esclusiva ADA Music Italy. Siamo davanti ad una dichiarazione e un omaggio all’amore, su ciò che è stato e su ciò che è, che si condensa in due brani, “Libellule” e “La Carruba” che, come raccontano i due, sono state scritte in cinque minuti, come tutte le canzoni più importanti, comprese quelle che si cantano chitarra e voce dopo aver litigato.

L’amore sposta le cose e c’è tanto di cui parlare, ma non credevo di poter arrivare a pubblicare una canzone che non riesco nemmeno a cantare dal vivo per la commozione. Un omaggio, un ringraziamento a tutto quell’amore che mi è stato iniettato in tutti questi anni. uno sfogo pieno d’affetto, di rabbia, di insicurezze, di paure, d’amore.

Ti chiedo scusa.

SCOPRI IL DISCO: http://ada.lnk.to/LMADCECSP

TOUR

25 ottobre – ARCI BELLEZZA – Milano

26 ottobre – LOCOMOTIV – Bologna

7 novembre – ALCAZAR – Roma

9 novembre – VIPER – Firenze

Autori: Fabio Cipollini, Simone Ceccanti

Compositori: Fabio Cipollini, Simone Ceccanti, Marco Carnesecchi

Prodotta da: Marco Carnesecchi

Label: UnderRoof under exclusive license to ADA Music Italy

BIO:

Cecco e Cipo, duo toscano formato da Simone Ceccanti e Fabio Cipollini, si sono fatti conoscere grazie a X Factor con il loro stile ironico e genuino. La loro musica, un mix di folk e pop, racconta con leggerezza storie quotidiane e profonde.

Con concerti coinvolgenti e un legame speciale con il pubblico, Cecco e Cipo tornano a celebrare i loro 10 anni di carriere con un tour speciale ed un nuovo progetto discografico, diviso in capitoli. Il primo capitolo “Le Mirabolanti Avventure di Cecco e Cipo su Plutone” uscirà il 18 Ottobre 2024 per UnderRoof Dischi distribuito in esclusiva da ADA Music Italy.