Torna TEANO JAZZ WINTER dal 13 al 15 dicembre a Teano (CE)

Teano Jazz Winter è tornato ad essere un appuntamento di rilievo nel panorama delle rassegne invernali, molto sentito e atteso dagli appassionati.

Quest’anno saranno ospiti del festival nella prima serata, 13 dicembre, il VMV trio vincitore della prima edizione del “Teano Jazz Contest” svoltosi nello scorso mese di luglio.

Il 14 dicembre Dario Deidda al basso elettrico, Gabriele Mirabassi al clarinetto, Fabio Zeppetella alla chitarra, presenteranno il progetto Stones, i cui temi dalla pronunciata cantabilità rappresentano il pretesto per dar modo a questi grandi musicisti di esprimere al meglio le loro importanti doti creative e improvvisative.

Tango! con Vince Abbracciante alla fisarmonica e Paola Arnesano alla voce, il 15 dicembre, chiuderà alla grande il festival, di piccole dimensioni e breve nella durata ma intenso e fortemente significativo, uno dei tanti tasselli del più ampio progetto del Teano Jazz Fest.

A latere e a complemento della rassegna, il 14 pomeriggio, si svolgerà una Masterclass del Maestro Fabio Zeppetella che darà ulteriore lustro all’evento e che testimonia la puntuale attenzione volta alla didattica, altro elemento da sempre caratterizzante l’azione e le attività dell’associazione.

Il festival si svolgerà, come di consueto, nella piccola e accogliente chiesa di San Pietro in Aquariis, luogo di elezione sin dalla prima edizione, che continua ad esercitare un suo fascino particolare, richiamando incredibilmente le atmosfere tipiche di un jazz club, pur non essendo stata concepita ovviamente per tale funzione artistico – culturale nel lontano XIV secolo.

Questa edizione viene realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Teano e con il supporto di imprenditori locali.

Inizio concerti ore 20.00 Ingresso libero il 13 dicembre

Biglietto di 10 euro per le serate del 14 e 15 dicembre

