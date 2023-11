TONY TAMMARO annuncia “La Grande Notte dei Tamarri 2”

concerto-evento al Palapartenope di Napoli il 27 dicembre



Torna al Palapartenope la notte dei tamarri. Dopo il successo dello scorso anno con il sold out fatto registrare in prevendita e la fortunata tournée estiva con oltre 100 date, Tony Tammaro annuncia a grande richiesta la nuova edizione dell’happening tamarro per antonomasia. Mercoledì 27 dicembre 2023 alle ore 21 va in scena “La Grande Notte dei Tamarri 2”, il concerto-evento prodotto da Azzurra Spettacoli e Veragency che celebra il mito inossidabile del cantautore satirico partenopeo. Un grande raduno, una sorta di festa annuale che diventa terapia di gruppo involontaria.

Sul palco del Palapartenope, accompagnato da una band di sette elementi, Tony Tammaro eseguirà gran parte del suo ampio repertorio in cui spiccano intramontabili hit come “Patrizia”, “‘o Trerrote”, il “Rock dei Tamarri” e “Supersantos”, con l’aggiunta di ospiti a sorpresa, visual e nuovi contenuti video. Diversi brani saranno riarrangiati ex novo in chiave techno-house e faranno da anteprima al nuovo disco di inediti, più grandi successi, che uscirà in primavera. L’album dovrebbe intitolarsi “Music for braciate” sottotitolo: “la prima volta di Tony Tammaro col tunz”.

Come lo scorso anno, trattandosi di spettacolo tamarro, anche stavolta il Palapartenope verrà suddiviso in 6 settori ad hoc. Le poltronissime faranno parte del settore CT (chiattilli), mentre gli altri settori saranno ribattezzati: GAL (gente a livello), TA (tamarri arricchiti), MEF (muort’e famm), VPP (vulenn putenn pavann) e CF (cafonazzi) per la tribuna numerata. Una equa ripartizione della fauna che popolerà il teatro di Fuorigrotta il prossimo 27 dicembre.

I biglietti per “La Grande Notte dei Tamarri 2 – che variano dai 23 ai 40 euro – sono disponibili nei principali punti vendita regionali e sui circuiti Go2 e Ticketone.

Dopo lo spettacolo al Palapartenope di Napoli, quest’inverno, Tony Tammaro sarà in giro per l’Europa per portare le sue canzoni surreali e la sua musica a tutti gli abitanti della Campania che vivono all’estero.

Con oltre 2500 concerti, otto album e una raccolta all’attivo, Tony Tammaro è ormai un artista cult. Fin dal 1990, la diffusione della sua musica è stata autonoma, anomala e in costante crescita, grazie soprattutto al passaparola iniziale, alle copie “pezzotte” e al supporto del web.

Vincitore tre volte del Festival Italiano della Musica Demenziale, nel corso della sua lunga carriera si è esibito dal vivo in tutti i 550 comuni della Campania.

Ha tenuto conferenze e incontri presso gli atenei di Napoli, Capua e Salerno. Ha dato vita alla trasmissione televisiva “Tamarradio”, uno dei più grandi fenomeni di ascolto dell’emittenza televisiva locale italiana.

Come scrittore ha pubblicato “Io Tony Tammaro”, in collaborazione con Ignazio Senatore, per Graus edizioni. In qualità di attore ha recitato nei film “La parrucchiera”, diretto da Stefano Incerti e “Achille Tarallo” per la regia di Antonio Capuano. Il suo brano “La Vita” ha ricevuto una nomination ai Nastri d’Argento, nella categoria miglior canzone originale.