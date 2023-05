Tony Miele presenta “Needed Noises” il 6 maggio al MAV di Ercolano (NA)

Il Live Tones ritorna sabato 6 maggio 2023 al Teatro MAV del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, gestito da Gabbianella Club Events che ringraziamo, con un concerto jazz particolare: Tony Miele “Needed Noises” Live 5tet.

Tony Miele chitarre, sound FX

Domenico Guastafierro, flauto

Francesco Scelzo, violoncello

Beatrice Valente, basso

Leonardo De Lorenzo, batteria

⏰️inizio concerto ore 21.00 ingresso dalle ore 20.15

il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 12,00

🔴MAV Via Quattro Novembre 44 Ercolano

🔴info 3389941559

Tony Miele Needed Noises live 5et è la versione dal vivo dell’omonimo progetto discografico prodotto da Alfa Music e distribuito da EGEA.

I temi sono tutti scritti e arrangiati per chitarra, flauto, violoncello, basso, batteria e suoni elettronici, abbracciando contemporaneamente tecniche di composizione jazzistica, barocca, classica, elettronica, rock, concreta e dodecafonica. Strumenti decisamente classici come violoncello e flauto incontrano la chitarra elettrica o acustica e la batteria, sostenuti da meticolose linee di basso, in un contrappunto che quasi vuole sancire la “pace” fra mondi musicali tenuti spesso lontani, o avvicinati, a volte, in maniera forzosa ed esteticamente discutibile. L’utilizzo dell’elettronica è poi “filtrato” da competenze ed esperienze ritmiche, timbriche e armoniche, in maniera decisamente originale: suoni utilizzati nella dance, nel pop, nell’hip hop, perdono qui quel ruolo di “spinta frenetica”, per essere trattati come morbidi elementi di orchestrazione…