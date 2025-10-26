Tonolo-Santaniello-Palopoli-De Lorenzo in concerto il 30 ottobre al Bourbon Street di Napoli

Giovedì 30 ottobre un quartetto inedito formato da quattro compositori sarà presentato dal Live Tones Napoli ETS al Bourbon Street Jazz club in Via V. Bellini 53.

Tonolo-Santaniello-Palopoli-De Lorenzo

Marcello Tonolo Piano

Paolo Palopoli Chitarra

Domenico Santaniello Contrabasso

Leonardo De Lorenzo Batteria

⏰️ L’ingresso è dalle ore 20:45. Inizio concerto ore 21:45. Posti limitati si prega di prenotare per l’assegnazione del posto. La prenotazione sarà valida sino alle 21.30.

Il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 12.00 acquistabile la sera stessa alla biglietteria meccanizzata predisposta al Bourbon Street o in prevendita GO2

Drink e Food alla carta

➡️INFO e PRENOTAZIONI:

338 9941559/ 338 8253756

Un quartetto inedito composto da quattro musicisti compositori che portano sul palco un repertorio di brani originali e riarrangiamenti di standards della tradizione jazzistica.

L’interplay tra i musicisti è guidato da un feeling comune attento alla ricerca delle melodie e della armonie, dove l’improvvisazione è il linguaggio comune per il dialogo tra gli strumenti.

Questo viaggio sonoro tra mainstrean e modernità diventerà presto una produzione discografica.