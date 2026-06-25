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TONI MELILLO

Lady Frisbee

Microcosmo Dischi/Sony Publishing

2026



Il nuovo capitolo discografico di, “Lady Frisbee”, nasce da un netto cambio di prospettiva esistenziale prima che geografica: il trasferimento da Milano alle sponde del Lago Maggiore. Insieme a lui, la fedele Quartina. Bastano queste poche informazioni per capire da dove arrivi la calma di Lady Frisbee, tredici tracce che lui stesso definisce “in acqua dolce”. C’è un’aria decisamente west-coast anni ’70 che flirta col jazz, ma senza alcun autocompiacimento. Merito della produzione di Joe Barbieri e di un gruppo di musicisti d’estrazione jazz che sanno sempre quando è il momento giusto…

Il coinquilino apre il disco in punta di piedi, tra chitarra acustica e il cinguettare degli uccelli, ma l’atmosfera si allarga subito con il mood solare di Stresa, spinta dai fiati e da un bell’assolo di sax tenore di Daniele Comoglio. Melillo affronta la fine dei rapporti evitando le formule fisse. Passa dal respiro orchestrale di Domani danno ancora sole (con l’armonica di Giuseppe Milici in evidenza) al minimalismo agrodolce di Un modo come un altro e Lettera aperta, dove restano solo la voce e il legno della chitarra.

Nella seconda metà i giri aumentano. A sei giorni da qui vira verso un soul-jazz notturno, sorretto dai soli della tromba di Matteo Cutello e della chitarra elettrica di Luca Meneghello. Subito dopo, la coda di A.A. Amore inutile morde con sonorità sature molto anni ’70. È un disco che ha anche il passo del live club, come dimostrano il groove acustico di Tachicardia e il piglio sincopato della title-track, sorretti dal contrabbasso di Luca Bulgarelli e dalle spazzole di Sergio Di Natale.

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A uscire dalla strada maestra la world music di Non c’è altra via e soprattutto il valzer jazz di Černivci – Milano, dove la preziosa fisarmonica di Fausto Beccalossi stringe il cuore parlando di distanza e legami familiari. L’andamento ipnotico di Inshallah e il vuoto acustico di La felicità chiudono un disco quanto mai ispirato.

Musicisti:

Toni Melillo, voce principale, chitarra acustica, cori, glockenspiel

Joe Barbieri, chitarre, cori, mandolino, piano acustico, fender rhodes, hammond, mellotron, vibrafono

Luca Dell’Anna, piano acustico

Domenico Sanna, piano acustico, fender rhodes, wurlitzer

Luca Meneghello, chitarra elettrica

Mike Fonte, steel guitar

Luca Bulgarelli, contrabbasso

Sergio Di Natale, batteria

Luca Scorziello, percussioni

Matteo Cutello, tromba

Daniele Comoglio, sax tenore

Yiuri Villar, sax tenore

Karl Lyden, trombone

Chris Ott, trombone

Giuseppe Milici, armonica cromatica

Fausto Beccalossi, fisarmonica

Andrew Masset, oboe

Onda Nueve String Quartet

One Love Symphonic Orchestra

Tracklist:

01. Il coinquilino

02. Stresa

03. Domani danno ancora sole

04. Un modo come un altro

05. A sei giorni da qui

06. Non c’è altra via

07. Lettera aperta

08. Lady frisbee

09. Černivci – Milano

10. A.A. Amore inutile

11. Tachicardia

12. Inshallah

13. La felicità

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Microcosmo Dischi

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