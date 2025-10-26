Todd Kerns al Full Moon di Cervia l’8 novembre 2025

Todd Kerns, il bassista e cantante canadese di Slash & The Conspirators sabato 8 novembre arriva a Pinarella (Cervia) con un set acustico intenso, tra rock, storytelling e rarità.

Cervia si prepara ad accogliere una delle voci più riconoscibili del rock contemporaneo: Todd “Dammit” Kerns sarà sul palco del Full Moon per l’ultima data italiana del suo Grazie, Mauro Acoustic Tour 2025.

Dopo Roma (6 novembre) e Pisa (7 novembre), Kerns porterà in riviera un concerto concepito come un viaggio essenziale – solo chitarra e voce – in cui i brani si spogliano dell’elettricità per rivelarne melodia, parole ed emozione.

Conosciuto dal grande pubblico come bassista e voce di supporto nella band di Slash (con Myles Kennedy & The Conspirators), Kerns è anche frontman, autore e polistrumentista con una carriera ricca di progetti: dagli esordi con The Age of Electric a Static in Stereo, Sin City Sinners, Toque, fino alle più recenti collaborazioni rock. In acustico, questa esperienza si trasforma in un unico racconto: aneddoti on the road, ironia da club e brani sospesi tra energia rock e sensibilità cantautorale.

La scaletta di Cervia includerà brani originali, momenti dal repertorio condiviso con Slash, cover fondamentali del suo immaginario e qualche sorpresa dedicata al pubblico italiano. Il tutto in un contesto intimo e ravvicinato, dove la potenza della voce e la solidità del suo fraseggio chitarristico incontrano il calore di una sala raccolta: nessun filtro, solo il contatto autentico tra palco e platea.

Il Full Moon si conferma così la cornice perfetta per una serata ad alta intensità emotiva: un appuntamento imperdibile per chi ama il rock raccontato in prima persona.

Info: 329 146 4457

Video di brano It’s Not You It’s Me