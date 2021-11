TITO & THE BAMBARA’S LIVE@ TRASIMENO BLUES – Guarda i Video Live

Il Musicista Cantautore Tito Esposito ha pubblicato sul suo Canale YouTube 4 VIDEO Live in cui suona insieme a Bifalo Kouyate, un Griot proveniente dal Mali, all’ultima edizione di Trasimeno Blues.



Ecco come l’autore descrive l’esperienza:

“Dallo scorso Dicembre ho cominciato un nuovo ensemble musicale con Bifalo Kouyate, un Griot maliano che suona lo N’goni, Si tratta di uno strumento della tradizione maliana costruito con una zucca e un bastone, e come corde usa il nylon delle canne da pesca. Può avere dalle 12 alle 16 corde ancora devo capirlo … viene chiamata anche arpa africana.

Con lui e questo strumento abbiamo cominciato a scrivere canzoni. Ne provengono ballate molto incalzanti che registreremo entro il 2022. Il progetto si chiama Tito&TheBambara’s ed è stato ospite al Trasimeno Blues durante l’ultima edizione.

A tal proposito parlando con Gianluca Di Maggio, creatore ed organizzatore del festival, rimango stupito del fatto che lui cercava proprio una realtà di questo tipo, e mi racconta che da diversi anni Trasimeno Blues guarda verso l’Africa e verso questa contaminazione con il mediterraneo, che si sta verificando da ormai diversi anni.

La ricerca nasce per avvicinare le culture e riporta il suono nel suo grande grembo ancestrale: l’Africa. Il blues proviene dal Mali in origine e attraverso questa grande tradizione musicale si muove ormai da vent’anni anche verso il mediterraneo.

Il Trasimeno Blues in questa circostanza diventa un punto di incontro tra tre mondi.

La fusione di 3 continenti che si incontrano per raccontare le loro storie, proprio nel cuore respirante d’Italia: il Lago Trasimeno. Ne parleremo ancora ma nel frattempo ringrazio Gianluca per il suo lavoro culturale e per averci dato la possibilità di partecipare.”

– GUARDA I VIDEO LIVE ESTRATTI DA TRASIMENO BLUES:

1) DANAMA LIVE https://youtu.be/7MYo-zgeKu0

2) TEMPLE OF TIME – LIVE https://youtu.be/xfcA03VheIw

3) NO WHISKEY – LIVE https://youtu.be/OEmUibFSisI

4) NISONDIA’ – LIVE https://youtu.be/wxyyl_9NgZg

BIOGRAFIA:

ANDREA TITO ESPOSITO è un cantautore, bluesman e performer classe ’83. Ha all’attivo più di 500 esibizioni nel territorio europeo ed internazionale. Ha cominciato la sua esperienza musicale significativa negli Stati Uniti, esibendosi nelle “blues venues” di Atlanta, Tra il 2013 e il 2017 ha diviso il suo tempo tra Italia e America. Questo viaggio gli ha permesso di approcciare ed interessarsi della cultura Afroamericana, vivendo da vicino la realtà del blues. Ha collaborato e diviso il palco con artisti di taratura internazionale, come “Mudcat”(noto esponente del blues di Atl), “Lil’ Joe Burton”(ex trombonista di BB King), “Lola Gulley” (vincitrice del Jus Blues Music Awards e nominata “Atlanta’s Queen of Blues”), “Beverly Guitar Watkins” e “Eddie Tigner”. Esibendosi per più di 60 date nei maggiori “Club” di Atlanta e della Georgia, come il “Northside Tavern” il “Blind Willie’s” ed ha realizzato un album dal titolo: “Atlanta Session”, pubblicato nel 2014. Nel 2015 sempre nel territorio Americano incide “Georgia Line”, album mai pubblicato ufficialmente, ma stampato a tiratura limitata e venduto autonomamente dall’artista durante le sue esibizioni.Tra il 2016 e il 2019 partecipa a numerosi festival nel territorio Italiano, Ottobre2015 Partecipa alle semifinali del “European Blues Challenge” a Bitonto, e in Luglio 2016 “Pignola Blues” in Basilicata e “Campania Blues”. “Marco Fiume Blues Passion” a Rossano Calabro. Luglio 2019 apre a “Doyle Bramhall” sul Palco del “Arena Del Mare” a Salerno. Sempre a Luglio apre a “Elliot Murphy” presso la manifestazione “OrientOccidente” a Terranuova Bracciolini(AR) e successivamente apre il Concerto di “Ana Popovic” per il “Trasimeno Blues” Festival.

Attualmente impegnato nella realizzazione di un nuovo Album che fonde il blues ed il folk con sonorità più “afro” e “world” che ha come brano di presentazione l’attuale singolo in uscita.

CONTATTI

Facebook: https://www.facebook.com/titoespositoworld

Instagram: https://www.instagram.com/andrea_tito_esposito/?hl=it

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3SYmEpIrKHiXdwZpaKO48V?si=v5n4E6D5S5qbqwZ2Fb_Khw