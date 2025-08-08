Time in Jazz – concerti in programma fino a sabato 16 Agosto a Berchidda (Ss)

aTime in Jazz 2025 – 38ª edizione
Ideato e diretto da Paolo Fresu, il festival Time in Jazz torna con un programma ricco e sfaccettato. Il titolo di quest’anno, What a Wonderful World, rende omaggio alla celebre canzone portata al successo da Louis Armstrong nel 1968.
Il cuore del festival resta la storica culla di Berchidda (SS), paese natale di Fresu. Ma, come sempre, la musica si diffonderà anche in numerosi centri del nord Sardegna: Alà dei Sardi, Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Oschiri, Ozieri, Porto Rotondo, Posada, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania e Viddalba.
Eventi in evidenza
Domenica 10 agosto
-
Ore 11 – Viddalba, chiesetta di San Leonardo
Madera Balza: Monica Demuru e Natalio Mangalavite tornano con nuovi brani, mescolando canzone narrativa e improvvisazione.
-
Ore 18 – Posada, Torre di San Giovanni
Opus Magnum: quartetto guidato dal batterista Ettore Fioravanti con Marco Colonna (clarinetti), Andrea Biondi (vibrafono) e Igor Legari (contrabbasso). Musica aperta e sperimentale, evoluzione del duo Fioravanti-Colonna.
-
Ore 21.30 – Arzachena, Li Conchi
DayKoda: progetto di Andrea Gamba (tastiere, elettronica, chitarra) con Riccardo Sala (sax, synth), Andrea Dominoni (basso) e Matteo D’Ignazi (batteria).
Lunedì 11 agosto
-
Ore 18 – Porto Taverna
Matteo Paggi – Words: trombonista vincitore del Top Jazz 2024, con un concept di improvvisazione libera dai generi musicali.
-
Ore 19.30 – Berchidda
Parata dei Mefisto Brass, seguita (ore 20, Café Rosé) dal live di TVS – Teresa Virginia Salis, flautista, producer e DJ tra ambient e techno.
-
Ore 21.30 – Piazza del Popolo, Berchidda
Apertura del palco principale con Ze in the Clouds (Giuseppe Vitale), pianista e compositore che fonde jazz contemporaneo ed elettronica.
A seguire, Stefano Bollani con il Danish Trio.
Martedì 12 agosto
-
Ore 19.30 – Berchidda
Parata Mefisto Brass e live di TVS (Bar KataLeya).
-
Ore 21.30 – Piazza del Popolo
Fearless Five di Enrico Rava, il jazzista italiano più noto a livello internazionale.
Mercoledì 13 agosto
-
Ore 21.30 – Piazza del Popolo
Concerto per piano solo di Danilo Rea, tra improvvisazione e sensibilità artistica.
Giovedì 14 agosto
-
Ore 21.30 – Piazza del Popolo
Mare Nostrum: Paolo Fresu con Richard Galliano (fisarmonica) e Jan Lundgren (pianoforte), quarto capitolo del loro progetto.
Informazioni utili
Dallo scorso anno è disponibile Time to APP, l’app ufficiale del festival: programma aggiornato, mappa interattiva, percorsi, strutture ricettive e avvisi in tempo reale su eventuali cambi di programma.
Biglietti e abbonamenti (Vivaticket e Boxol):
- Serate 12, 13 e 14 agosto: €30 intero, €27,50 ridotto (+ diritti).
- Serata 11 agosto: €41 intero, €35 ridotto.
- Serata 15 agosto: €15 intero, €13 ridotto.
-
Abbonamento 5 serate: €140 intero, €135 ridotto (+ diritti).
Riduzioni per soci Time in Jazz, over 65 e under 26.
Concerti “in decentramento”: ingresso gratuito.