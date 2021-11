TIM BERNE-CHRIS SPEED-REID ANDERSON-DAVE KING | Broken Shadows Live al JAZZMI

Era sicuramente uno dei concerti più attesi di questa sesta edizione di JAZZMI quello di domenica 24 Ottobre. Sul palco del Teatro della Triennale quattro tra i musicisti più interessanti della scena newyorkese: i due terzi dell’osannatissimo trio BAD PLUS, Reid Anderson al basso e Dave King alla batteria, inseriti in un contesto molto lontano dalla loro comfort zone, quello della musica di avanguardia di Tim Berne al sax alto e Chris Speed al tenore.

Il loro punto di incontro? le radici comuni, il blues del sud rurale e del cuore degli States. La dichiarazione d’intenti è insita nel nome del progetto: rendere omaggio alla musica di Ornette Coleman e di altri 3 grandi della storia del jazz: Dewey Redman, Julius Hemphill e Charlie Haden.

L’uscita discografica è stata acutamente recensita su queste da pagine da Aldo del Noce.

In questa occasione mi limito a registrare che il concerto ha tradito un po’ le attese. L’esecuzione dei quattro, pur rimanendo impeccabile, non è riuscita a creare il pathos e l’empatia all’altezza delle composizioni suonate. La scaletta ha seguito abbastanza fedelmente la tracklist del disco, ma è sicuramente mancato quel quid in più che dovrebbe fare la differenza tra incisione discografica ed esecuzione dal vivo. E questo qualcosa in più è sicuramente l’anima, in questa occasione più che mai lo spirito blues.

Uno dei momenti più coinvolgenti del concerto è stato sicuramente il bellissimo assolo di contrabbasso che ha introdotto Song for Ché, coinvolgente e dal forte impatto emotivo anche se con toni decisamente più malinconici rispetto all’originale “Hadeniano” contenuto in una delle pietre miliari del Jazz, Liberation Music Orchestra. Come anche per altri brani, anche in questo caso il quartetto non riesce ad esprimere l’originaria forza propulsiva ed il lirismo carico di emotività e di empatia, causando non poca delusione non solo nel sottoscritto, ma ascoltando i commenti al termine del concerto, anche in tanta parte del pubblico.

TIM BERNE-CHRIS SPEED-REID ANDERSON-DAVE KING

Broken shadows

JAZZMI

24 Ottobre 2021

Teatro della Triennale, Milano