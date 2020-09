This Time, il Nuovo Singolo di Iuri di Principe feat. Kris Lee

Iuri è un produttore di musica dance. Guidato da una forte passione per la musica sin dalla tenera età, Iuri ha iniziato a frequentare corsi di batteria, tuttavia i suoi primi passi nell’industria musicale sono iniziati quando ha avuto la possibilità di lavorare come ingegnere del suono e poi come direttore per una stazione radio locale nella sua città natale. Il 2016 lo ha visto remixare “Teenage Dream” per la “Smilax Publishing SRL” e in seguito ha arrangiato e prodotto la sua prima traccia “The Saxophone” che era inclusa nella compilation “Le Reve De Naim” su Katana Sounds. L’uscita ha ottenuto un risultato impressionante essendo la traccia più venduta della compilation che ha raggiunto la classifica delle vendite Top 50 di iTunes.

Nel 2017 “Another Day” è stato pubblicato su Ocean Trax, raggiungendo la Top 10 della classifica afro. Nello stesso anno, Iuri pubblicò “Portuguesa” su Union Records e “Starlight” su Ocean Trax.

Il 2018 è l’anno di “La vai uma”, pubblicato su Union Records. La sua pubblicazione “Aboja” è stata inserita nella compilation ADE della Union Records.

Il 2019 è l’anno più importante per Iuri: “Let the music (Elias Kazais Remix)” raggiunge la top 4 della classifica afro di Traxsource.

Nel 2020 inizia a lavorare su un nuovo progetto Pop decidendo di raccontare di se e tutti gli episodi che accadono nella sua vita quotidiana. La sua prima release “This Time feat Kris Lee su Blanco y Negro Music.

Il nuovo singolo “This Time (feat. Kris Lee)” è uscito l’11 Settembre 2020 per Blanco y Negro Music (major label Spagnola), racconta della storia d’amore nata con l’attuale fidanzata di Iuri. Il testo è stato adattato dalla cantante Kris Lee e l’arrangiamento del brano invece è stato fatto interamente da Iuri in studio.



ASCOLTA THIS TIME (FEAT. KRIS LEE)

https://bit.ly/35wbQLL

CONTATTI

https://www.iuridiprincipe.com

https://www.facebook.com/diprincipeiuri

https://soundcloud.com/iuri6295/tracks

https://www.instagram.com/iuridiprincipe/?igshid=1pnexw18kvkjf https://www.youtube.com/channel/UC4C-qlb7Syt8lpBiCj7odSA