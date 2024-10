THIRTY SECONDS TO MARS il 6 luglio 2025 all’Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest

THIRTY SECONDS TO MARS

DOPO IL GRANDE SUCCESSO NEI PALAZZETTI LA BAND DI JARED LETO ARRIVA IN ITALIA CON QUATTRO APPUNTAMENTI

UNICA DATA AL SUD ITALIA

DOMENICA 6 LUGLIO 2025

NAPOLI – ARENA FLEGREA

NOISY NAPLES FEST



PREVENDITA MY LIVE NATION DA MARTEDÌ 29 OTTOBRE

VENDITA GENERALE DA GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

Dopo il grande successo del Seasons World Tour 2024 nei palazzetti di Bologna e Torino, i Thirty Seconds To Mars arrivano in Italia con quattro imperdibili appuntamenti nel 2025. Domenica 6 luglio si esibiranno per la prima volta a Napoli, all’Arena Flegrea per l’ottava edizione del Noisy Naples Fest. Oltre alla tappa napoletana, unica data al sud Italia, la band californiana sarà anche a Milano il 2 luglio all’Ippodromo Snai San Siro, il 3 luglio alla Casa Rossa Arena di Gorizia e l’8 luglio al Collisioni di Alba.

A partire dalle ore 10:00 di martedì 29 ottobre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre su etes.it, ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

I quattro appuntamenti nel nostro paese sono una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici della band e i nuovi brani pubblicati nell’ultimo disco “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” uscito il 15 settembre 2023 via Virgin Records.

I Thirty Seconds to Mars, band multi-platino composta dai fratelli Jared e Shannon Leto, faranno un ritorno trionfale con il loro sesto album in studio. “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”, infatti, inaugura una nuova era per la band statunitense, che non solo esplora i lati più oscuri dell’esperienza umana, ma anche la speranza, ricordando che anche di fronte a ostacoli apparentemente impossibili, c’è ancora bellezza da trovare nel mondo. Il singolo principale, “Stuck“, ha debuttato ufficialmente al numero 1 della classifica delle radio alternative e ha raggiunto la top 10 in Italia, segnando la più rapida scalata della carriera della band. In testa alla classifica dell’airplay tedesco, “Seasons“, singolo omonimo e attuale del tour, si chiede se siamo in grado di accettare il cambiamento mentre attraversiamo le diverse stagioni della vita.

Per informazioni:

ARENA FLEGREA

Viale John Fitzgerald Kennedy, 54

tel. 081.5628040

Instagram Arena Flegrea: https://www.instagram.com/arenaflegrea/

Instagram Noisy Naples Fest: https://www.instagram.com/noisynaplesfest/

Facebook Arena Flegrea: https://www.facebook.com/ArenaFlegrea

Facebook Noisy Naples Fest: https://www.facebook.com/noisynaplesfest