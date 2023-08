“These are the days” è il nuovo singolo di Johnathan Dax

Fuori dal 17 agosto 2023 These are the days il nuovo singolo di Johnathan Dax disponibile su tutte le migliori piattaforme di streaming musicale.

Voce e armonia sono gli elementi essenziali che vengono incorporati in ogni sua canzone. Il nuovo lavoro di Johnathan Dax è una fuga cinematografica nell’imparare ad apprezzare i momenti presenti della nostra vita.

These are the days

we learn to fly

This is the time of you and I

This is the time of our lives

Da Los Angeles, la bellissima città degli angeli in California, l’artista e musicista Johnathan Dax continua con la sua missione di voler dare un significato ancora più profondo alla forza della musica.

Con decenni di esperienza nella scrittura musicale e performing con artisti importanti come Ray Charles e Natalie Cole, giusto per citarne alcuni, e come membro fondatore di un gruppo vocale pluripremiato e di classe mondiale, Johnathan Dax porta un tono classico e senza tempo alla musica moderna e contemporanea.

Gli ascoltatori appassionati sia dei classici che delle novità troveranno nelle sue composizioni musicali di Johnathan Dax un motivo di ispirazione.

Ascolta These are the days su Spotify:

«These are the days – ci spiega l’autore Johnathan Dax – è stata scritta alla fine dell’anno scorso. Stavo pensando a quanto sia importante apprezzare i momenti presenti nella nostra vita, grandi o piccoli che siano.»

Ascolta These are the days su Youtube:

L’artista spera che gli ascoltatori mentre ascoltano possano visualizzare le sue canzoni attraverso il loro viaggio personale mentre si godono l’ascolto dei suoi brani.

Il nuovo singolo e video di Johnathan Dax dal titolo These are the days uscito per Pop Planet Records è ora disponibile in tutto il mondo tramite i principali servizi di streaming musicale.

