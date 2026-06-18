The Yellowjackets dal vivo a S. Maria Capua Vetere (CE) il 7 luglio 2026

The Yellowjackets in concerto all’Arena Spartacus Festival.

Una delle formazioni più raffinate e influenti della scena jazz contemporanea arriva in un contesto d’eccezione per regalare al pubblico i brani che hanno segnato la storia del genere: gli Yellowjackets.

Yellowjackets saranno protagonisti nella cornice che meglio ne esalta il prestigio artistico: l’Anfiteatro Campano, all’interno dell’Arena Spartacus Festival.

Vincitori di numerosi Grammy Awards, gli Yellowjackets vantano una carriera leggendaria che attraversa ormai il quinto decennio di attività. Il segreto della loro longevità non risiede soltanto nel tempo trascorso sulle scene, ma soprattutto nella straordinaria capacità di esplorare nuovi linguaggi musicali, evolversi costantemente e reinventarsi senza perdere la propria identità.

La loro musica è da sempre una vibrante fusione di stili e influenze, capace di intrecciare jazz, fusion e sonorità contemporanee in un linguaggio unico, sofisticato e coinvolgente.

La formazione attuale riunisce il pianista e tastierista fondatore Russell Ferrante, il batterista Will Kennedy, il sassofonista Bob Mintzer e il bassista Dane Alderson, quattro musicisti di straordinario talento pronti a offrire un’esperienza sonora di altissimo livello.

Video dei brani “Father Time” e “Even Song”.

Informazioni:

Località: Anfiteatro Campano – Area eventi Amico Bio Spartacus Arena – Santa Maria C.V. (CE)

Orari: Apertura ingressi: ore 20:00 – Inizio concerto: ore 21:30

Biglietteria: Circuito GO2

Info Line: 392 3070500 – 0823 1965152 – 0823 1831093

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