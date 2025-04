The Yardbirds – la leggendaria formazione sarà a Maggia (Svizzera) il 7 agosto

The Yardbirds al Vallemaggia Magic Blues: un ritorno storico il 7 agosto 2025

Dopo oltre 60 anni, The Yardbirds tornano finalmente a esibirsi alle nostre latitudini. Una storia che merita di essere raccontata: era l’agosto del 1964 quando Giorgio Gomelsky, loro primo manager e mentore, approfittando di una vacanza, portò Eric Clapton e compagni in Ticino. Fu lui a ottenere per la band un contratto con la Columbia Records e a farli esibire in luoghi oggi leggendari, come il Lido e l’Innovazione di Locarno, e la Taverna di Ascona.

Gomelsky, di origini georgiane, era fuggito dal comunismo con la sua famiglia, trovando rifugio prima in Siria, poi in Egitto e in Italia. Infine si stabilì ad Ascona, dove crebbe e studiò prima di trasferirsi a Londra all’età di 21 anni. Proprio da lì partì la sua carriera nella musica, che avrebbe incrociato il destino di band fondamentali per la storia del rock.

Una band leggendaria, ancora sulla cresta dell’onda

Oggi The Yardbirds sono guidati dal co-fondatore e batterista Jim McCarty, figura chiave nel definire il loro suono inconfondibile. Veri pionieri della British Rock Invasion, la band ha segnato il passaggio tra il blues, l’R&B britannico, il rock psichedelico e l’heavy metal. Sono stati tra i primi ad adottare tecniche innovative come il fuzztone, il feedback e la distorsione.

Nel 1992 sono stati inseriti nella Rock’n’Roll Hall of Fame. Tre dei più grandi chitarristi della storia sono passati tra le loro fila: Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, rispettivamente al 35°, 5° e 3° posto nella classifica dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi stilata da Rolling Stone.

Una formazione d’élite per una band senza tempo

L’attuale line-up, rifondata da McCarty nel 2002, continua a onorare la storia della band con musicisti di altissimo livello:

Godfrey Townsend , chitarrista che ha collaborato con John Entwistle, Alan Parsons, Todd Rundgren, Ann Wilson (Heart), Christopher Cross, Dave Mason e come direttore musicale dell’Happy Together Tour dei Turtles.

Kenny Aaronson , bassista che ha suonato con Bob Dylan, Billy Idol, Rick Derringer, Brian Setzer, Dave Edmunds e Joan Jett.

Myke Scavone, percussionista, armonicista e voce, noto per il suo lavoro con i The Doughboys e Ram Jam.

La band ha da poco completato il nuovo album live “Mind the Gap”, prossimamente in uscita.

Opening Act: Hus-Band

Ad aprire la serata ci saranno i ticinesi Hus-Band, formazione nata a Lugano nel 2023 e composta da Matteo Bertini, Mattia Mantello, Federico e Riccardo Sicilia. Attivi già a livello nazionale, propongono un classic rock fresco, diretto e coinvolgente, con testi ironici, taglienti e provocatori.

Biglietti in prevendita su Biglietteria.ch a breve.

Un evento imperdibile per gli amanti della musica leggendaria e delle nuove promesse del rock!

Informazioni & Prenotazioni

Ufficio turistico Vallemaggia

via Vallemaggia 10

6670 Avegno

Tel. +41 (0)91 759 77 33

vallemaggia@ascona-locarno.com