“The Woman & The Dragon”, è il nuovo singolo di Mark

The Woman & The Dragon è il secondo singolo che anticipa l’album di esordio di Mark “Inferno”, in uscita il 18 Luglio 2022 Il brano parla dell’essere pronti ad accettare la fine di una relazione, ma allo stesso tempo racconta la paura di rimanere da soli. Prodotto da Matthew Brett e scritto da Mark, in The Woman & The Dragon vi è una ricerca di un sound retrò ed elegante, che richiama prettamente sonorità elettroniche e R&B.

Marco Tartamella, in arte Mark è un giovane artista siciliano. La sua ricerca continua della stravaganza e dell’originalità, lo porta ad esplorare generi musicali molto diversi, dal Rock alla Disco Dance, dal R&B all’Elettropop, fino al Punk/Grunge Pop. Nel 2021 Mark firma il suo primo contratto con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle con cui pubblica il suo primo singolo On The Ground, seguito a ruota da THE WITCH e The Woman & The Dragon

Il videoclip ufficiale di The Woman & The Dragon ora su YouTube!