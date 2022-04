THE WITCH”, il nuovo singolo di Mark

THE WITCH è il nuovo singolo di Mark con Digital Distribution Bundle. Il brano tratta principalmente il tema del tradimento e del desiderio di vendetta verso chi ci ha feriti. La scelta anche di suoni ed atmosfere cupe sono stati studiati proprio al fine di esprimere questo sentimento di rabbia incalzante. THE WITCH prodotta da Filippo Tommasi e scritta da Mark è disponibile in tutti i migliori store digitali.

Marco Tartamella, in arte Mark è un giovane artista siciliano. La sua ricerca continua della stravaganza e dell’originalità, lo porta ad esplorare generi musicali molto diversi, dal Rock alla Disco Dance, dal R&B all’Elettropop, fino al Punk/Grunge Pop.

Nel 2021 Mark firma il suo primo contratto con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle con cui pubblica il suo primo singolo On The Ground, seguito a ruota da THE WITCH, il lead single del suo album d’esordio “Inferno”, la cui uscita è prevista per l’estate 2022.