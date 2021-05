THE WHO, celebrati da una moneta commemorativa da collezione.

La Royal Mint e Bravado del Regno Unito hanno annunciato che l'iconica band britannica, The Who, sarà celebrata dalla Royal Mint con una nuova moneta commemorativa.

La moneta cntiene i simboli delle esibizioni dal vivo della band, tra cui una bandiera dell’Unione, il logo Mod e la strepitosa chitarra Rickenbacker.

Insieme, i simboli sulla moneta formano un flipper, un cenno al loro singolo Pinball Wizard del 1969 e all’album Tommy: la moneta e la sua gamma sono disponibili da lunedì 24 maggio.

Il design è il quarto della serie Music Legends di The Royal Mint, che riconosce i musicisti più iconici della Gran Bretagna.

Roger Daltrey, co-fondatore e cantante di The Who ha commentato: “È un onore avere una moneta prodotta per celebrare l’eredità musicale di The Who. Il design della moneta cattura la vera essenza della band e ciò che rappresentiamo “.

Pete Townshend, chitarrista principale degli Who, ha aggiunto: “Sono lieto che il lavoro della band venga riconosciuto da questa fantastica gamma di monete di The Royal Mint”.



