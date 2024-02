The Things We Hide – è uscito il singolo “Lost above the clouds”

È disponibile su tutti gli stores digitali il nuovo singolo del progetto The Things We Hide, dal titolo “Lost above the clouds”, solo apparentemente un inno alla liberazione dalle catene e alla sana affermazione personale, è in realtà il monologo – senza speranza di ravvedimento – di un pericoloso narcisista, sotto mentite spoglie.

Scritto e arrangiato da Jacopo La Posta (voce, tastiere) e Marco Germani (chitarra acustica ed elettrica), il brano si avvale della collaborazione di vecchi e nuovi membri del collettivo The Things We Hide: Sofia Bonardi (cori), Anna Campisi (cori e seconda voce), Ivano Bonizzoni (basso), Cristiano Sacchi (mixaggio) e il nuovo entrato Riccardo Marino (batteria).

L’artwork è stato realizzato da Elisa Collimedaglia.

Link Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/52CSokE6IXQNQatS7Ev7P7

Secondo le parole di Jacopo La Posta:

“The Things We Hide è il nome di un’esperienza musicale nata nel 2019, con l’idea originaria di un trio votato a un sound quasi del tutto elettronico, che valorizzasse soprattutto l’alternarsi di due voci (una maschile e una femminile); con il tempo, in particolar modo grazie all’ingresso di musicisti inizialmente unitisi al progetto per supportarlo nella parte live, abbiamo cambiato forma e ci siamo trasformati in un collettivo musicale”

