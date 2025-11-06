THE SWINGLES ritornano in Italia dal 10 dicembre 2025

The Swingles tornano in Italia con il tour “Together at Christmas”.

Dopo il grande successo dello scorso anno, The Swingles (noti in origine come The Swingle Singers) tornano in Italia con uno spettacolo affascinante in cui presentano i brani più significativi della loro straordinaria carriera.

Il concerto ripercorre l’evoluzione artistica del gruppo, dai capolavori che li hanno resi celebri in tutto il mondo (principalmente musica classica e jazz) fino ai successi più recenti ispirati ai grandi musical di Broadway.

Il repertorio che verrà presentato è composto dai brani contenuti nell’ultimo album Theatreland, nominato a due Grammy Awards.

Una leggenda della musica a cappella

Fondati oltre sessant’anni fa da Ward Swingle, The Swingles hanno ridefinito il concetto di musica a cappella, conquistando pubblico e critica con un inconfondibile stile che fonde generi e linguaggi musicali diversi.

Nel nuovo tour propongono un repertorio ampio e articolato, che parte dalle celebri reinterpretazioni dei classici, quali l’Aria sulla quarta corda di Bach (sigla di Quark), fino alle più recenti versioni dei capolavori del teatro musicale contemporaneo.

Guarda il video di repertorio: Bučimiš – Bulgarian Dance

La formazione

Il gruppo che si esibirà in Italia è composto da:

Mallika Bhagwat (India/UK)

(India/UK) Joanna Goldsmith-Eteson (UK)

(UK) Scarlet Halton (UK)

(UK) Owen Butcher (UK)

(UK) James Botcher (UK)

(UK) Jamie Wright (UK)

(UK) Tom Hartley (UK)

Le date del tour “Together at Christmas”.

10 dicembre 2025 – FOLIGNO (PG), Auditorium San Domenico

– FOLIGNO (PG), Auditorium San Domenico 11 dicembre 2025 – PALERMO, Teatro al Massimo

– PALERMO, Teatro al Massimo 12 dicembre 2025 – GORIZIA, Teatro Verdi

– GORIZIA, Teatro Verdi 14 dicembre 2025 – UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

– UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine 15 dicembre 2025 – BOLOGNA, Auditorium Manzoni

– BOLOGNA, Auditorium Manzoni 18 dicembre 2025 – MANTOVA (MN), Teatro Bibiena – doppio concerto (ore 18:00 e 20:30)

– MANTOVA (MN), Teatro Bibiena – doppio concerto (ore 18:00 e 20:30) 20 dicembre 2025 – CASCINA (PI), Città del Teatro – Sala Franca Rame e Dario Fo

– CASCINA (PI), Città del Teatro – Sala Franca Rame e Dario Fo 22 dicembre 2025 – GENOVA (GE), Teatro Carlo Felice

️Prevendite disponibili al link: https://linktr.ee/theswingle_tour