The Skillgates pubblicano il nuovo singolo “I’m a lover”

L’amore richiede energia. Ed è proprio questa energia che The Skillgates sprigionano nel loro nuovo singolo, I’m a Lover.

Si tratta del quarto singolo della band, che conferma le sue radici rock, qui particolarmente “power”, senza però rinunciare a quelle sfumature melodiche ormai diventate il loro marchio di fabbrica.

A poche settimane dall’uscita di This Summer — singolo e video che hanno ricevuto ottime recensioni — la band affronta il cambio di stagione con una carica travolgente, senza alcuna malinconia.

The Skillgates saranno presto protagonisti anche sul palco, con due appuntamenti live di rilievo:

il 19 dicembre al Defrag di Roma

al Defrag di Roma il 14 gennaio al Doolin Pub di Latina, per inaugurare il nuovo anno.

“I’m a Lover” è un viaggio sonoro nella notte metropolitana, dove sogni, luci al neon e libertà si intrecciano in un ritmo pulsante.

Tra chitarre che accompagnano la luna e una voce carica di passione e disincanto, il brano racconta l’amore come atto di vita, movimento e scoperta.

La frase d’apertura — “I’ve lost my soul tonight…” — apre un mondo di immagini intense, in cui il protagonista si abbandona all’energia urbana e alla ricerca di sé stesso.

Con un ritornello diretto e irresistibile — “I’m a Lover around the town, I’m Over, I hit the ground” — il pezzo diventa un inno alla libertà emotiva, al coraggio di perdersi per ritrovarsi.

Ascolta il brano “I’m a Lover”

Biografia

Nei primi anni 2000, a Roma, il chitarrista e cantante Edo insieme al batterista Max danno vita agli E.D.O. (Electric Digital Orchestra).

Il debutto ufficiale arriva nel 2004 con il singolo Monkey in the Jungle, pubblicato da Universal Publishing Italy.

Nel 2006 gli E.D.O. pubblicano il primo album, trainato dal singolo I Still Meet You, che riscuote grande successo su Radio Rai 2.

Nello stesso anno il secondo singolo, Superstar, diventa una hit su IsoRadio, consolidando la popolarità della band.

Gli E.D.O. calcano importanti palchi italiani, tra cui l’Alcatraz di Milano, e partecipano a eventi come l’Handicap Day di Radio Rai 2 in Piazza del Popolo a Roma e Telethon Roma.

Nel 2012 esce il secondo album, Livin’ Under The Sun, pubblicato da Y-Records.

Dopo una pausa di alcuni anni, Edo e Max tornano sulle scene con un nuovo progetto: The Skillgates, insieme al bassista Mike.

Nel 2023 rilasciano il primo singolo, Punkdemic Rock, accompagnato da un video in puro stile underground.

Con questo lavoro i tre artisti — ora noti come Ed Gates, Mich Gates e Max Gates — segnano una svolta stilistica e identitaria.

Il significato del nome “The Skillgates” rimane volutamente misterioso, un segreto che la band custodisce gelosamente.

Di recente il trio ha pubblicato anche i singoli e video “So Close to Mars” e “This Summer”, confermando la propria crescita artistica e la voglia di sperimentare.