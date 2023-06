The Silence Between Us – è uscito il video di “Stilla”

La deathcore band padovana, attiva dal 2014, ha sempre fatto della propria personalissima identità sonora il suo marchio di fabbrica. Ciò fluisce sempre più chiaramente da Miasmatic Dream (2015), al singolo Rottenness (2016), fino a Nails (EP, 2019), ben accolto dalla critica anche fuori dai confini nazionali.

Il quartetto ha iniziato il 2022 rilasciando il singolo “Your Absence” che, oltre ad aver visto ulteriormente evolvere l’essenza sonora della band, ha riscosso grande successo anche e soprattutto oltreoceano. La grande forza comunicativa che li caratterizza ha permesso ai quattro di dividere il palco con molte delle maggiori realtà del panorama metal moderno (Fleshgod Apocalypse, Fit For An Autopsy, Aversions Crown, Within Destruction, Black Tongue, Oceans Ate Alaska, Loathe, Our Hollow Our Home, Hour of Penance).

Presentazione di “Stilla”:

Immaginiamo di trovarci avvolti da una coltre di umidità che permea ogni fibra del nostro corpo, immaginiamola condensarsi, grondare su di noi. I vestiti si bagnano, l’acqua ci lambisce i piedi e, senza realizzarlo, finiamo immersi e sommersi da un fiume in piena che sembra non lasciare possibilità di appiglio e che ci rende inermi di fronte alla corrente.

“Stilla” racconta la depressione in questo modo, sfidando nuovamente, dopo il singolo precedente, lo stigma della malattia mentale. Stavolta si tratta di un racconto nudo e crudo, il cui unico fine è rivendicare l’enorme portata di questa patologia e ribadire quanto sia frequente e presente nel quotidiano di moltissime persone.

Tappeti di blast beat, low tune e svolte molto pesanti vengono controbilanciati da un impianto armonico e melodico complesso e sfaccettato che si articola su orchestrazioni, cori e cantato melodico. Il gioco di contrapposizioni leggere e pesanti è sempre stato l’elemento caratterizzante della band, ma ciò che ne dà la cifra stilistica è la possibilità di vedere questo dualismo declinato in modi sempre nuovi e sempre al servizio del messaggio che sentono di dover veicolare.

Il videoclip del singolo, una piccola opera d’arte con forti ispirazioni a Twin Peaks, è uscito il 26 giugno sul canale YouTube della band.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ATOmYfcJosg

Link Spotify: https://open.spotify.com/track/2vqIsFGOYCQAON3vredyzB

Socials:

Instagram: https://www.instagram.com/tsbuband/