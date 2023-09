“The Secret of Mansa” fuori il video di Louis Siciliano in gara per i Grammy Awards 2024

Disponibile dal 9 settembre il video che celebra Louis Siciliano in Gara per i Grammy Awards 2024 con “Ancient Cosmic Truth”: un avventuroso viaggio nel Mondo del Jazz Alternativo

Nella prestigiosa categoria Best Alternative Jazz Album, il compositore, synth-performer e produttore musicale Louis Siciliano si posiziona in prima fila nella corsa alle nomination ai Grammy Awards 2024 con il suo album “Ancient Cosmic Truth”. Distribuito sia in vinile che in formato digitale dall’etichetta Musica Presente Records, guidata dal rinomato critico e musicologo Renzo Cresti, l’album rappresenta un avventuroso viaggio cosmico che sta catturando l’attenzione di appassionati e critici musicali di tutto il mondo.

“Ancient Cosmic Truth” e il Suo Successo Globale

L’album “Ancient Cosmic Truth” ha proiettato Louis Siciliano sotto i riflettori come artista creativo e innovativo, capace di spingersi oltre i confini del jazz e della cosiddetta musica contemporanea. Questa straordinaria opera ha guadagnato lodi e riconoscimenti in oltre 130 recensioni internazionali, tra cui il prestigioso “Pick of the week” Award assegnato da INDIESHARK, che rappresenta l’apice dell’approvazione da parte dei critici musicali americani. Questo premio rafforza ulteriormente l’impatto globale della qualità musicale di “Ancient Cosmic Truth”.

Guarda il video di The Secret of Mansa di Louis Siciliano

Il Video di “The Secret of Mansa” e la Visione di Marco Capriotti

Per celebrare la partecipazione di Louis Siciliano ai Grammy Awards 2024, Sabato 9 settembre alle ore 10 verrà lanciato il videoclip di “The Secret of Mansa”, una delle tracce che compongono l’album “Ancient Cosmic Truth” (Musica Presente Records). La regia è curata da Marco Capriotti, il quale ha abilmente catturato l’essenza della musica attraverso una Video-Art visionaria e ancestrale. Il video trasforma le profondità della composizione di Siciliano in un’esperienza visiva a dir poco estasiante.

Un Cast di Musicisti Stellare

La produzione e gli arrangiamenti dei brani di “Ancient Cosmic Truth” sono opera dello stesso compositore, che si avvale della collaborazione di una band di musicisti che hanno fatto letteralmente la Storia.

Da Alex Acuña (Weather Report) alle percussioni, Randy Brecker (Brecker brothers) alla tromba, Umberto Muselli al sax tenore e Claudio Romano alla batteria, il risultato è una fusione di talenti che dà vita a un sound unico, coinvolgente e innovativo.

In Cammino Verso i Grammy Awards 2024

L’entusiasmo è palpabile mentre Louis Siciliano si avvicina alla vetta della sua carriera musicale. La corsa alla nomination ai Grammy Awards 2024 nella categoria Best Alternative Jazz Album è una testimonianza del suo impegno nell’esplorare nuove dimensioni sonore e nel rompere le convenzioni musicali. “Ancient Cosmic Truth” è un’opera che sfida audacemente i confini del jazz, incorporando influenze e stili diversi, dall’elettronica al flamenco, dalla musica africana a quella classica indiana e cinese.

Con il supporto di Musica Presente Records sotto la direzione artistica di Renzo Cresti, Louis Siciliano dimostra che il jazz alternativo ha il potere di affascinare e coinvolgere un pubblico globale. L’album “Ancient Cosmic Truth” invita gli ascoltatori a intraprendere un viaggio cosmico di scoperta, a sperimentare nuove dimensioni sonore e ad esplorare la magia del multiverso musicale creato da Louis Siciliano.

Contatti e info

Foto Credits: MARIO COPPOLA