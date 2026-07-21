THE ROCK ALCHEMIST – on line gli ultimi video: ‘Limitless’ e ‘Passion Drives You Over’

I THE ROCK ALCHEMIST hanno pubblicato i video delle esibizioni dal vivo di “Limitless” e “Passion Drives You Over”, due brani tratti dal loro ultimo album “Lead, Love and Gold”.

Le performance sono relative al concerto del 28 febbraio 2026 presso l’auditorium di Magazzini Musicali Merula, uno dei più grandi negozi di strumenti musicali d’Europa. Il mixaggio audio è stato curato da Beppe Geracitano.

“Niente autotune, niente campionamenti e niente sovraincisioni. Solo una base musicale di tastiera. Ci teniamo a mantenere la musica dal vivo il più pura e autentica possibile. Considerando quanto la tecnologia sia abusata nel 2026, persino sul palco, pensiamo sia importante far sentire la nostra voce!”

Video del brano Passion Drives You Over

Video del brano Limitless

Biografia

I THE ROCK ALCHEMIST sono una rock band italiana di Torino, fondata nel 2009. Il loro sound unisce rock moderno, progressive, hard rock, alternative e influenze pop, dando vita a uno stile personale e riconoscibile.

Il debutto discografico arriva nel 2012 con “Eyes of Mind”, pubblicato dall’etichetta italiana Videoradio. L’album ottiene fin da subito importanti risultati:

1° posto nella classifica Top Rock Download di Meteli.net nel Nord Europa, accanto ad artisti come Slash e Linkin Park, rimanendo poi nella Top 10 per diversi mesi.

di Meteli.net nel Nord Europa, accanto ad artisti come Slash e Linkin Park, rimanendo poi nella Top 10 per diversi mesi. 1° posto nella classifica nord-europea di Meteli.net con il brano “Live or Die” , che supera i 17 milioni di download .

, che supera i . 1° posto per due settimane consecutive nella classifica di Nokia Music Italia con “Guardian Angel”.

L’album riceve inoltre ottimi riscontri dalla critica nazionale e internazionale, sia dalla stampa specializzata sia da testate generaliste come Marie Claire. Nel 2017 la band pubblica “Elements” (Lion Music), contenente anche “The Temple”, l’inno dedicato all’Autodromo Nazionale Monza. Nel 2024 esce il terzo album, “Lead, Love and Gold”, che conferma l’evoluzione artistica del gruppo.

La storia dei THE ROCK ALCHEMIST è strettamente legata al mondo del motorsport e della Formula 1. Nel 2015 diventano infatti la prima rock band a esibirsi sul podio dell’Autodromo di Monza durante la cerimonia di premiazione del Monza Rally Show. Diversi brani compaiono nelle colonne sonore di programmi televisivi, tra cui Griglia di Partenza, e sono trasmessi da emittenti internazionali come Eurosport e RTBF Belgio.