THE RIDEOUTS

The Journey



2024



Sulla cresta di un’ondata di crescente successo, che si protrae ormai da anni,leader dei, dopo il singolo, giunge alla pubblicazione del suo quinto album,

In costante crescita artistica il chitarrista, polistrumentista ed autore Max Scherbi, affiancato dalla talentuosa cantante e vocalist Michela Grilli, torna a “farsi sentire” con questo The Journey, album che fa seguito alla recente pubblicazione del singolo Perfect Man.

The Rideouts non smentiscono il loro stile consolidato, ispirato alla musica a cavallo tra gli anni ‘60 e ’70 ma fortemente connotato da una visione/“revisione” moderna ed originale che li ha contraddistinti fin dal loro esordio, nato dai lunghi periodi di permanenza dello stesso Scherbi in Inghilterra, alla ricerca delle radici dei suoi idoli e riferimenti artistici, dei Led Zeppelin piuttosto che dei Beatles, passando nella loro amata Liverpool, ma con lo sguardo rivolto anche oltreoceano, verso quel Jimi Hendrix che, approdato in Inghilterra, vi dipanò gran parte della sua carriera, e il jazz. È appunto di derivazione jazzistica il termine “Rideouts”, che serve a contraddistinguere i fraseggi musicali destinati a concludere i brani jazz.

I sapori stilistici che si possono gustare in questo album sono dunque diversi e variegati, a cominciare dal richiamo dichiarato al funk-blues di Perfect Man, ispirato alla vocalità di Betty Davis, compianta cantante funky statunitense dalla proposizione aggressiva e graffiante, il cui nome e la cui non trascurabile carriera sono stati parzialmente offuscati dal breve matrimonio con un ben più ingombrante Miles.

Buona parte dei 12 brani di The Journey, che intende ispirarsi a un viaggio inteso sia in termini introspettivi che di visita e riflessioni sui luoghi e sui sentimenti, sono improntati al rock melodico, al blues e alla song. Tra essi Burn In Your Fire, dai tratti melodici, Let Yourself Go e Be My Lover, contraddistinti da due diverse complesse strutture ritmiche e strumentali che ricordano elementi stilistici dei Beatles, erano stati composti in precedenza per un progetto cinematografico e sono apparsi subito adatti a fare parte di questo progetto. Altri riferimenti alle componenti melodiche rock e blues si ritrovano in Sweet Angel’s Face, Listen To Your Heart e Invincible, mentre lo stile di Superfunky Love è dichiarato nel titolo stesso del brano.

Tutta la scaletta dell’album è formata da brani originali composti ed arrangiati dallo stesso Scherbi – polistrumentista che si è occupato di dare voce, oltre che a se stesso come solista e come vocalist nei cori, alle chitarre ed anche al basso – affiancato dall’incisiva vocalità protagonista della cantante Michela Grilli nonché dal raffinato tocco alla batteria ed alle percussioni di Federico Gullo.



Troviamo poi la discreta ma imprescindibile partecipazione di un discreto numero di ospiti di tutto rilievo, dalla sezione fiati di Kick Horns, in Perfect Man e Superfunky Love, alla partecipazione di Kevin Reginald Cooke al basso in Superfunky Love, del Quartetto di archi Rêverie in Invincible, e al Quartetto di archi formato da Davide Albanese e Paola Bezi al violino, Lucija Brnadic alla viola e Jasen Chelfi al violoncello in Sweet Angel’s Face e Listen To Your Heart.

Lecito aspettarsi per il futuro ancora molte sorprendenti novità da questa prolifica band.

Genere: Rock, Blues, Funk

Musicisti:

Massimiliano Scherbi, Compositions, Guitars, Voice, Bass

Michela Grilli, Voice

Federico Gullo, Drums, Percussions

Kevin Reginald Cooke, Bass (on Superfunky Love)

Guests:

Kick Horns, Horns arranger (Perfect Man, Superfunky Love)

Quartetto di archi Rêverie (Invincible)

Quartetto di archi (Sweet Angel’s Face e Listen To Your Heart),

Davide Albanese, Violin I

Paola Bezi, Violin II

Lucija Brnadic, Viola

Jasen Chelfi, Cello

Tracklist:

01. Perfect Man

02. Superfunky Love

03. Be My Lover

04. (Make it) Through The Storm

05. Sweet Angel’s Face

06. Listen To Your Heart

07. Right Here At Your Side

08. Let Yourself Go

09. Invincible

10. Let Me Be

11. Another Day Of Summertime

12. Burn In Your Fire

