THE PRODIGY- STEREOPHONICS -CAPO PLAZA ad agosto 2025 all’AMA Music Festival di Vicenza

Il 2025 si preannuncia un anno straordinario per AMA Music Festival con la partecipazione di artisti internazionali e italiani tra i più amati dal pubblico. Tra questi ci saranno:

The Prodigy: un ritorno attesissimo

Grande attesa per il live dei The Prodigy, che il 23 agosto 2025 si esibiranno per l’unica data italiana del loro tour.

Sul palco Liam Howlett e Maxim porteranno una nuova ondata di potenza, affiancati dal batterista Leo Crabtree e dal chitarrista Rob Holliday.

THE PRODIGY – Ascolta il brano Vodoo People

STEREOPHONICS : il rock britannico

Gli STEREOPHONICS si esibiranno il 28 agosto 2025. La band brit-rock, con i testi evocativi e le sonorità potenti ha saputo conquistare il pubblico internazionale.

Il gruppo gallese è formato da Kelly Jones (voce e chitarra), Richard Jones (basso) e Stuart Cable (batteria) e dopo la scomparsa di Cable nel 2010, la formazione si è evoluta, mantenendo la sua essenza e il suo spirito autentico.

Il loro debutto con “Word Gets Around” (1997) ha subito catturato l’attenzione grazie a hit come “Local Boy in the Photograph”, segnando l’inizio di un viaggio straordinario. Con “Performance and Cocktails” (1999) esplodono su scala globale, grazie a brani iconici come “The Bartender and the Thief” e “Just Looking”.

STEREOPHONICS – Ascolta il brano Maybe Tomorrow

Capo Plaza: la stella del rap italiano

Il 22 agosto 2025, il palco dell’AMA Music Festival sarà il regno di Capo Plaza, una delle voci più influenti del rap italiano.

Nato a Salerno nel 1998, Luca D’Orso, in arte Capo Plaza, ha conquistato il pubblico con il suo flow tagliente, le liriche autentiche e uno stile incisivo. Il suo debutto con “20” (2018) ha segnato una svolta nella scena rap italiana, grazie a successi come Giovane Fuoriclasse, certificato multiplatino.

La sua ascesa continua con “Plaza” (2021) , un album che lo consolida a livello internazionale grazie a collaborazioni di prestigio e una produzione sempre più curata. Oggi, il suo successo travalica i confini italiani, conquistando anche il pubblico di Europa e America Latina , dove il genere trap è in costante crescita.

CAPO PLAZA – Video del brano Non fare così

